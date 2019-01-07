F.Bahçe Serdar Aziz'i istiyor! Ancak G.Saray...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Sarı kırmızılı yöneticiler, “Alacaklarımı versinler sözleşmeyi feshedelim” önerisinde bulunan Serdar Aziz’e, “Paranı ödeyeceğiz. Senin için Bursaspor’a verdiğimiz bonservis bedelini getir, istediğin kulübe git” cevabını verdi.
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Galatasaray yönetiminin teknik direktör Fatih Terim’in isteği üzerine yolları ayırma kararı aldığı Serdar Aziz konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılar, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın talip olduğu milli futbolcu konusunda uygulayacakları politikayı belirledi..
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Serdar Aziz’in menajeri Haluk Canatar geçtiğimiz günlerde 30 Aralık 2018 tarihli Hürriyet gazetesinde yer alan açıklamasında, Galatasaray’dan 1 milyon 800 bin Euro civarında alacakları olduğunu hatırlatıp, “Alacaklarımızı versinler sözleşmeyi feshedelim” ifadesini kullanmıştı.
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GALATASARAY KESİN KARARLI
Serdar Aziz cephesinin bu talebine nasıl bir karşılık vereceği merakla beklenen Galatasaray yönetimi, tavrını net biçimde ortaya koydu. Sarı kırmızılılar, toplam 1 milyon 800 bin Euro alacağı bulunan milli futbolcuya, “Bütün alacaklarını ödeyeceğiz. Senin için Bursaspor’a ödediğimiz bonservis parası getir, istediğin kulübe git” dedi. Serdar Aziz’i kesinlikle bedavaya bırakmayacağını ilan eden Galatasaray, tecrübeli oyuncuyu 2016 yılında 4 milyon 500 bin Euro’ya transfer etmişti.
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FENERBAHÇE'YE GİTMEK İSTİYOR
Galatasaray ile 1.5 yıl daha kontratı bulunan Serdar, senede 2 milyon Euro net ücret alıyor. Tecrübeli oyuncu herhangi bir kulübe gitmediği taktirde bu 1.5 yıl zarfında toplam 4.6 milyon Euro para alacak. Fenerbahçe ile büyük ölçüde anlaşan Serdar Aziz, Galatasaray’ın bonservis bedeli istemesi nedeniyle imza atamıyor. Taraflar bu hafta içinde bir araya gelerek, konuyu çözüme kavuşturmaya çalışacak. Fenerbahçe Başkanvekili Semih Özsoy önceki gün, “Serdar Aziz bize gelmek istiyor” açıklamasını yapmıştı.
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Fatih Terim özel olarak görüştü!
Galatasaray'ın Belek kampı devam ediyor. Dün akşam yapılan antrenmanda, teknik direktör Terim, Selçuk, Ndiaye ve Fernando ile özel görüştü...