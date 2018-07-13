F.Bahçe ortalığı yıkacak! İki süperstar...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Sarı lacivertliler transfer bombalarını patlatmak için geri sayıma geçti.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fenerbahçe formasını giymeye yakın olan iki isim, İstanbul'a ayak bastıklarında ortalık yıkılacak... İşte o yıldızlar...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Sarı-Lacivertliler, Andre Ayew’i kiralamaya çok yakın. Ancak Fenerbahçe’nin tek hedefi Ganalı yıldız değil. Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon kanatlarda Dirar, Aatif ve Valbuena dışında alternatife sahip değildi. Phillip Cocu’nun oyun planında bu bölgenin önemi büyük. Bu nedenle en fazla takviye yapılacak yerlerden biri kanatlar.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Sarı-Lacivertliler, Swansea’nin başarılı oyuncusu Andre Ayew’in transferinde ciddi bir mesafe kat etti. Oyuncu ile anlaşma sağlanırken, Swansea’yle el sıkışılması da an meselesi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Ancak sportif direktör Damien Comolli, İngiltere’den sadece Ayew’i getirmeyecek. Comolli, Yannick Bolasie’ye de imza attırmak istiyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Everton’ın gözden çıkarttığı 29 yaşındaki futbolcunun kiralanması için görüşmeler devam ediyor. Eğer iki futbolcunun transferi de gerçekleşirse, kanatlara yapılacak takviye bitmiş olacak ve diğer bölgeler için çalışmalara ağırlık verilecek.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fenerbahçe’de acil transfer beklenen bölge forvet.Ancak bu konuda henüz bir adım atılamadı.Bas Dost’un Sporting ile olan sorunları, Gameiro için Valencia’nın teklifte bulunması işi zora soktu.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Daha önce de Fenerbahçe ile adı anılan Barcelona’nın golcüsü Paco Alcacer için Sarı-Lacivertliler yeniden harekete geçti. Oyuncu ile anlaşma sağlanması halinde, Ali Koç’un devreye girerek transferi kiralık olarak bitireceği öne sürüldü. (Fanatik)
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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AYEW
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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BOLASİE
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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BAS DOST
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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PACO ALCACER
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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"Ben Berke'nin yaşındayken top tutmayı bilmiyordum" Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel, yeni transfer Berke Özer hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Volkan'ın açıklamalarını izlemek için videoya tıklayınız...