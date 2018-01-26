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F.Bahçe imzayı attırıyor! Flaş iddia
Futbol
F.Bahçe imzayı attırıyor! Flaş iddia
Sarı lacivertliler transferdeki sessizliğini bozuyor....
Kaynak: Hürriyet Arşiv
26.01.2018 - 12:48
SON GÜNCELLEME
26.01.2018 - 12:49
Kaynak: Hürriyet Arşiv
26.01.2018 - 12:48
SON GÜNCELLEME
26.01.2018 - 12:49
1 / 4
Fenerbahçe ara transferde ilk imzayı attırıyor... Sarı lacivertliler listelerinde bulunan önemli bir yıldızla anlaştı... İşte o flaş iddianın detayları...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
26.01.2018 - 12:48
SON GÜNCELLEME
26.01.2018 - 12:49
2 / 4
Fenerbahçe, orta sahadaki eksiğini Davy Klaassen ile kapatmak istiyor. Bu sezon Ajax’dan 27 milyon Euro'ya Everton’a transfer olan Hollandalı oyuncu, İngiliz ekibinde istediği forma şansını bulamadı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
26.01.2018 - 12:48
SON GÜNCELLEME
26.01.2018 - 12:49
3 / 4
Cenk'i transfer eden Everton'ın Teknik Direktörü Sam Allardyce’ın planları arasında yer almayan 24 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe’nin kiralık olarak görüşmelere başladığı iddia edildi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
26.01.2018 - 12:48
SON GÜNCELLEME
26.01.2018 - 12:49
4 / 4
Şu ana kadar İngiltere Premier Lig’de sadece 4 müsabakada forma giyen ve yaşadığı sakatlık sonrası kadroya girmekte zorlanan Klaassen de kiralık olarak bir takıma gitmeye sıcak bakıyor. (Ajansspor)
Davy Klaassen
Everton
Fenerbahçe
Transfer Haberleri
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