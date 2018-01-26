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Futbol

F.Bahçe imzayı attırıyor! Flaş iddia

Sarı lacivertliler transferdeki sessizliğini bozuyor....

Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fenerbahçe ara transferde ilk imzayı attırıyor... Sarı lacivertliler listelerinde bulunan önemli bir yıldızla anlaştı... İşte o flaş iddianın detayları...

Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fenerbahçe, orta sahadaki eksiğini Davy Klaassen ile kapatmak istiyor. Bu sezon Ajax’dan 27 milyon Euro'ya Everton’a transfer olan Hollandalı oyuncu, İngiliz ekibinde istediği forma şansını bulamadı.

Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Cenk'i transfer eden Everton'ın Teknik Direktörü Sam Allardyce’ın planları arasında yer almayan 24 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe’nin kiralık olarak görüşmelere başladığı iddia edildi.

Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Şu ana kadar İngiltere Premier Lig’de sadece 4 müsabakada forma giyen ve yaşadığı sakatlık sonrası kadroya girmekte zorlanan Klaassen de kiralık olarak bir takıma gitmeye sıcak bakıyor. (Ajansspor)

Davy KlaassenEvertonFenerbahçeTransfer Haberleri

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