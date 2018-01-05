F.Bahçe idmanında dikkatleri çeken detay! Topal ile Kocaman...
FenerbahçeFutbol Takımı, Süper Lig'de sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına başladı.
Kaynak: Süleyman ARAT, Fotoğraflar: Süleyman ARAT
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Kaynak: Süleyman ARAT, Fotoğraflar: Süleyman ARAT
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Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde kampa giren sarı-lacivertli ekip, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde çalıştı. Koşu ile başlayan antrenmanda futbolcular minyatür kale ve dar alanda çift kale maç yaptı.
Kaynak: Süleyman ARAT, Fotoğraflar: Süleyman ARAT
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İzinli olan Giuliano de Paula, Josef de Souza ve Mauricio Isla kampa akşam saatlerinde katılacak. Kontrol ve rehabilitasyon antrenmanı yapan Mehmet Ekici, İsmail Köybaşı, Nabil Dirar ve Vincent Janssen de çalışmada yer almadı.
Kaynak: Süleyman ARAT, Fotoğraflar: Süleyman ARAT
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Kampa dahil edilen altyapıdan Serhat Kot, Ahmet Oytun Özdoğan, Tarık Çetin ve Batuhan Yılmaz da takımla çalıştı.
Kaynak: Süleyman ARAT, Fotoğraflar: Süleyman ARAT
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Fenerbahçe, 13 Ocak Cumartesi gününe kadar çalışmalarını Belek'te sürdürecek. Sarı-lacivertliler, kampın son gününde Arnavutluk'un Kukesi takımıyla hazırlık maçı yapacak.
Kaynak: Süleyman ARAT, Fotoğraflar: Süleyman ARAT
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Robin Van Persie’nin devre dışı kalmasıyla birlikte kampa gelen Mekedon oyuncu Elif Elmas ilk gün kampın göz bebeği oldu.
Kaynak: Süleyman ARAT, Fotoğraflar: Süleyman ARAT
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Futbolcu abilere genç yıldıza sarılıp severlerken, Aykut Kocaman da çift kale maçta orta sahanın sağında Elif Elmas’a şans verdi.
Kaynak: Süleyman ARAT, Fotoğraflar: Süleyman ARAT
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Aykut Kocaman gazetecilerin tek tek elini sıkarak sağlıklı ve huzurlu bir yıl temennisinde bulundu.
Kaynak: Süleyman ARAT, Fotoğraflar: Süleyman ARAT
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Aykut Kocaman antrenman arasında da Mehmet Topal’la uzun uzun konuşması dikkat çekti.