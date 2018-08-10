F.Bahçe için flaş sözler! 'Kocaman' yüzünden...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Fotoğraflar: Hürriyet Spor Servisi (Süleyman Arat), Kaynak: Sabah
SON GÜNCELLEME
Fotoğraflar: Hürriyet Spor Servisi (Süleyman Arat), Kaynak: Sabah
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Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme turu ilk maçında Benfica'ya deplasmanda 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, turu Kadıköy'de oynanacak rövanş maçına bırakmıştı. Sabah Gazetesi yazarı Hıncal Uluç, sarı lacivertli takımın dev eşleşmedeki tur şansını değerlendirdi. İşte Hıncal Uluç'un yazısı...
Fotoğraflar: Hürriyet Spor Servisi (Süleyman Arat), Kaynak: Sabah
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Gazetem Fenerbahçe - Benfica maçının sonucunu dün birinci sayfadan "Fenerbahçe turu Kadıköy'e bıraktı" başlığıyla verdi. Ben olsam "Fener turu alamadan geldi" yazardım.
Fotoğraflar: Hürriyet Spor Servisi (Süleyman Arat), Kaynak: Sabah
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Bizde rakibi dev, bizimkileri pire görme geleneği (Kompleksi, dememek için) hep var. İzleyen kaç kişi inandı bilemem. İnanan çıktı mı acaba?Oysa nedir Benfica? İşte gördük.. O Benfica'dan kimi "Ah bizde olsaydı" diye istersiniz?
Fotoğraflar: Hürriyet Spor Servisi (Süleyman Arat), Kaynak: Sabah
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Fenerbahçe başarılı bir "İlk 45 dakika" oynadı. Bu yarıda takıma ayak uyduramayan isimler vardı. İkinci devre onlar değişir diye bekledim. Ama Cocu beni çok şaşırtan iki yanlış değişiklik yaptı. Dirar ve Gulliano hiçbir şey yapmazlarken, en azından rakip savunmaya korkulu anlar yaşatan ve daha da iyisini yaşatabilecek kapasiteleri olan Valbuena ve Alper'i kenara aldı.
Fotoğraflar: Hürriyet Spor Servisi (Süleyman Arat), Kaynak: Sabah
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Yetmedi, savunmayı ilerde kurarak, ilk yarının nerdeyse yarısını rakip yarı sahada oynayan, savunmaya rakip 18'de presle başlayan Fenerbahçe'ye ikinci yarıda Aykut Kocaman felaketini geri getirdi. 11 kişiyle kapandıkça kapandı ve adamların 18'imizde cirit atmalarına izin verdi. O kadar kapanırsan, hatayı kalenin önünde yaparsın, o zaman da golü yersin. Dirar, Isla ve Volkan zincirleme hata yapınca geldi o tek gol de.. Anlayın Benfica'yı..
Fotoğraflar: Hürriyet Spor Servisi (Süleyman Arat), Kaynak: Sabah
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Oysa doğru değişikliklerle ilk yarı futbolu devam etse, o golü belki de Fener atardı. Öte yana da bakalım mı? Akıllara sığmaz derecede pas hatası yapan, hele ikinci yarıda aldığı her topu nerdeyse alır almaz geri veren ve "Kalemin önüne gel, cirit at" diyecek kadar geri çekilen Fener önünde, Benfica, üçlü bir hata sonucu tek golünü atabildi.
Fotoğraflar: Hürriyet Spor Servisi (Süleyman Arat), Kaynak: Sabah
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O zaman nasıl "Büyük", en azından "Fener'den büyük" oluyor bu Portekizliler? Biz turu İstanbul'da geçeriz. Yeter ki, Cocu bir daha ayni hataları yapmasın! (Sabah)
Fotoğraflar: Hürriyet Spor Servisi (Süleyman Arat), Kaynak: Sabah
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Fenerbahçe Benfica karşısında turu geçer mi? Bursaspor maçına hangi 11 çıkacak? Takımdaki son haberler neler? Fenerbahçe muhabirlerimizden Süleyman Arat, sarı-lacivertlilerdeki son gelişmeleri aktardı. İzlemek için videoya tıklayınız...
Fotoğraflar: Hürriyet Spor Servisi (Süleyman Arat), Kaynak: Sabah