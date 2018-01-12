F.Bahçe, G.Saray derken bakın nereye gidiyor! Vagner Love...

Aytemiz Alanyaspor'un golcüsü Vagner Love, yeşil turunculu formayı artık giymeyeceğini açıkladı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Türkiye macerasında iz bırakan Vagner Love, Alanyaspor'dan ayrılıyor... Adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan tecrübeli oyuncu bakın nereye gidiyor...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Vagner Love'un Türkiye macerası noktalanıyor... Brezilyalı futbolcu ülke basınına yaptığı açıklamada, eski kulübü Flamengo'ya transfer olmak istediğini açık açık beyan etti.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Globo'ya konuşan 32 yaşındaki futbolcu, ''Flamengo'nun benimle ilgisi var. Şimdi neler olacağını görmek için Türkiye'ye dönüyorum" derken şöyle devam etti:
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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"Başkanımız transfer hakkında kararı verecek. Zor olacağını biliyorum çünkü 5 ay önce kontratımı yeniledim. Ancak olumlu yaklaşmamak için bir sebep yok. Transferin gerçekleşmesini umuyorum. Kalbim her zaman Flamengo için çarpıyor. Flamengo benim takımım ve bunu hiçbir zaman reddetmedim. Orada oynamanın tadını hiçbir zaman yitirmedim.''
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Globo, Vagner Love'un 2 aydır maaş alamadığını, ancak bu durum oyuncunun serbest kalması için yeterli olmadığını belirtirken, transferde Aytemiz Alanyaspor Başkanı'nı ikna etmenin zor olacağı, ancak iyi ilişkiler kurarak, transferin bitirilmesi için çalışılacağı ifade edildi. (Fanatik)