F.Bahçe dünyaca ünlü hocaya teklif götürdü!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Futbol
Foto: AJANSLAR
14 Kasım 2018 - 23:00,

F.Bahçe dünyaca ünlü hocaya teklif götürdü!

Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği sürüyor.

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Sarı-Lacivertli yönetim adeta ikiye bölünmüş durumda.

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Bir taraf, 3 maçtaki performansı nedeniyle Erwin Koeman’la devam etmeye sıcak bakarken diğer taraf, “Hollanda ekolünden ağzımız yandı. Yeni bir hoca bulmalıyız” görüşünü savunuyor. Koeman’la yakalanan sinerji ve hocanın CV’sinin gayet iyi olması nedeniyle devre arasına kadar devam etme formülü hala ilk seçenek gibi görünüyor.

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FRANSIZ OLUMLU BAKIYOR

Bu arada sportif direktör Damien Comolli de boş durmuyor. Fransız futbol adamının vatandaşı Laurent Blanc ile temas kurduğu öğrenildi.

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PSG’den ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan Blanc’a Başkan Ali Koç’un vizyonu anlatıldı. Düşünmek için süre isteyen başarılı çalıştırıcı ile önümüzdeki günlerde daha detaylı görüşüleceği aktarıldı. Blanc kabul ederse Fener'in yeni hocası olacak, aksi halde Koeman'la devam edilecek. (Güneş)

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Bernardo Silva'dan İlkay Gündoğan'a haftanın asisti!

Premier Lig’de 12. hafta sona ererken, haftaya damga vuran en güzel 5 asist açıklandı...

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