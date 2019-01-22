F.Bahçe derken bakın nereye gidiyor! Tolgay Arslan...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Siyah-Beyazlılar’da teknik direktör Şenol Güneş’in kararıyla kadro dışı bırakılan Tolgay Arslan’ın yeni rotası belli oluyor...
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Yeterince verim alınamaması ve yıllık 2.5 milyon Euro’luk maaşı sebebiyle yönetimin yollarını ayırmayı planladığı tecrübeli ön libero için Fenerbahçe’nin ardından yeni bir talip ortaya çıktı.
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Sarı-Lacivertliler’den bu oyuncu için 5 milyon Euro ya da 3 milyon Euro artı Şener Özbayraklı’yı isteyen ancak olumsuz yanıt alan Beşiktaş’ın, Tolgay konusunda Almanya Bundesliga ekibi Stuttgart’la görüştüğü öğrenildi.
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Eşi de gitmek istiyor
28 yaşındaki futbolcuyu 2 sezondur takipte bulunan Almanya ekibinin, Tolgay’ın satış listesinde bulunmasının ardından harekete geçtiği ve Siyah-Beyazlılar’la menacerler aracılığıyla ilk teması kurduğu bildirildi. İlk etapta Fenerbahçe’yle anlaşmasına rağmen Kanarya’nın Beşiktaş’la kendisi hakkında ortak bir noktada buluşamaması sonrasında rotasını Almanya’ya çeviren Tolgay’ın da, Bundesliga’ya dönmeye sıcak baktığı ifade edildi. Eşinin de Türkiye’den ayrılmayı istemesi sebebiyle Tolgay’ın, kulüplerin anlaşması halinde Almanya’ya gitmeye hazır olduğu belirtildi.
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Form olarak hazır
Kadro dışı olması sebebiyle bireysel olarak hazırlıklarını kulübün Fulya’daki tesislerinde sürdüren Tolgay Arslan, kendisini form olarak hazır tutuyor... Takımdan ayrılma konusunda gün sayan tecrübeli futbolcu için Beşiktaş Yönetimi’nin Stuttgart’a kapıyı 5 milyon Euro’dan (30 milyon TL) açtığı ve pazarlıkların başladığı konuşuluyor.
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