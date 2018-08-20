F.Bahçe büyük oynuyor! 2 imza birden...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Giuliano’dan elde edilecek gelir, transfer operasyonunda Fenerbahçe’nin elini rahatlatacak.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Sarı-Lacivertlilerin imza attırmak üzere olduğu üç isim de belli oldu... İşte o futbolcular...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Bayern Münih, EURO 2016’yı kazanan Portekiz’in kadrosuna bulunan Sanches için tam 35 milyon Euro ödemişti. O dönemde 18 yaşında olan Portekizli yıldızdan beklenti büyüktü ancak Bayern’de kendini gösteremedi. Geçtiğimiz sezon kiralandığı Swansea’de de bekleneni veremedi. 21 yaşındaki orta saha oyuncusu için Fenerbahçe’nin kiralık teklifi yaptığı öne sürüldü.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Sanches, oyun tarzı olarak tam da Cocu’nun aradığı bir isim. Hollandalı teknik adam, genç oyuncuyu yeniden formunun zirvesine çıkartacağına emin.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Visca ise daha önce de birçok kez Fenerbahçe’nin gündemine gelmişti. Ligi yakından tanıyan ve son yılların en istikrarlı isimlerinden biri olan Edin Visca için Sarı- Lacivertliler’in yeniden harekete geçeceği öğrenildi. Comolli’nin Visca için 4 milyon Euro’yu (27.6 milyon TL) gözden çıkarttığı öne sürüldü. 2011’den beri Başakşehir forması giyen 28 yaşındaki oyuncunun artık kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediği biliniyor. Bu arada İstanbul ekibinin de sağ kanada transfer yapacağı iddia edildi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Barcelona'nın başarılı orta saha oyuncusu Denis Suarez, Vidal ve Arthur transferleri sonrası iyice gözden çıkartıldı. Barcelona Yönetimi, 24 yaşındaki futbolcuyu kiralık ya da bonservisiyle göndermeye hazır. Suarez, Fenerbahçe’nin listesindeki isimlerden biri konumunda. Orta sahanın ortasında oynamasının yanı sıra kanatlarda ve forvet arkasında da görev yapabilmesi, İspanyol oyuncuyu ön plana çıkartıyor. Sarı-Lacivertliler’in Sanches olmazsa, 24 yaşındaki oyuncuyu kiralamayı düşündüğü öğrenildi. (Fanatik)