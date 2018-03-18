'F.Bahçe aleyhine düdük çal, para kazan'

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hürriyet Gazetesi Fenerbahçe muhabiri ve Spor Arena yorumcularından Ahmet Ercanlar, Kadıköy'de oynanan ve 0-0 biten Galatasaray derbisinin ardından değerlendirmelerde bulundu. İşte Ercanlar'ın ses getirecek o sözleri...
Fotoğraflar: Ajans
SON GÜNCELLEME
Fotoğraflar: Ajans
SON GÜNCELLEME
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Fenerbahçe şampiyonluk şansını dün gece Kadıköy’e gömdü. Artık mucizeler gerek. Peki ama neden oldu bu başarısızlık? Ne yanlıştı bu sezon? Dün gece bunun bir özetini gördük. Size madde madde sıralayacağım…
Fotoğraflar: Ajans
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PANİK…
Fenerbahçe için panik sezon başından beri devam eden hastalık. Dün rakibini maçın belirli bölümlerinde abandone ettiler. Sağlı sollu gittiler. Ya final paslarında hata vardı. Ya son vuruşlarda. Çok basit top kayıpları yapıldı. Futbolcuların zaman zaman ayakları birbirine dolandı. Bu sanki sezonun özeti gibiydi. Olmayınca olmuyor…Bu sezonun Fenerbahçesinin 90 dakikalık bir özetini izledik…
Fotoğraflar: Ajans
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HAKEM
Bugün Hürriyet’te Mustafa Çulcu yazmış…Fenerbahçe lehine verilmesi gereken 3 penaltı verilmemiş… Yetmemiş Fernando’nun çok net kırmızı kartı da verilmemiş…Öyle bir maçtı ki 1 gol her şeyi çözecekti…Böyle bir maçta 3 penaltının verilmemesi ligin sonraki haftaları için kaderi ile oynamak değil mi?
Fotoğraflar: Ajans
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Peki bu hatayı kim yaptı? Bülent Yıldırım… Bülent Yıldırım kim? Ligin ilk devresinde Akhisar maçında Alper’e rakibi faul yaparken pozisyonu çok ters bir şekilde görüp Alper’e kırmızı kart gösteren hakem… Peki Bülent Yıldırım bu kararı nedeniyle ne ceza aldı? Herkes hata yaptığını düşünmesine rağmen 1 hafta dinlendirildi sadece… Peki ödülü ne oldu? O günden sonra ilk verildiği Fenerbahçe maçı bu derbi oldu… Aykut Kocaman haftalardır bağırıyor… Hakemler kötü maç yönetiyor diyor. Bizim lehimize zor, aleyhimize kolay düdükler çalınıyor diyor…
Fotoğraflar: Ajans
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"F.BAHÇE ALEYHİNE DÜDÜK ÇAL, YOLUN AÇILSIN"
Bir kısım medya mensubu bu çırpınışlarla alay ediyor. Bazıları görmezden geliyor… Şimdi diyelim bu ligde bir hakemsiniz…Bülent Yıldırım’ın Alper’e verdiği çok hatalı kırmızı kart sonrası ödüllendirildiğini gördünüz. Ne düşünürsünüz? Çok basit… Fenerbahçe aleyhine düdük çaldığınızda yolunuzun açık olduğunu görürsünüz. Buna uygun hareket edersiniz. Çünkü hakemler maç yönettikçe para kazanır.
Fotoğraflar: Ajans
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YÖNETİM
Peki Fenerbahçe bu hakem atamalarında diğer kulüpler bu kadar etkenken, Bursa- Beşiktaş maçının hakemi oteli bile belliyken değiştirilirken Bülent Yıldırım’ın atanacağı günler öncesinden belli olmasına bir şey yaptı mı? Hayır…O zaman bazı şeylerde eksik kalıyorlar…Ya da güçleri yetmiyor. Maçı taktiksel olarak analiz edenler evlerinde televizyondan izleyip gazetelerde yeterince ediyor. Ben başka bir şey yazmak istedim. Başka bir perspektif açmak istedim. Umarım anlatabilmişimdir…
Fotoğraflar: Ajans
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"3 tane net penaltımız verilmedi!" Aykut Kocaman'ın derbi sonrası açıklamalarını izlemek için videoya tıklayınız...