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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
SPOR ARENA / Fotoğraflar: fenerbahce.org
19 Ocak 2019 - 17:06,

F.Bahçe 11'i sil baştan! 5 isim kesik yedi...

Fenerbahçe'de gözler pazartesi akşamı Bursa deplasmanında oynanacak kritik mücadeleye çevrildi.

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Fenerbahçe'de 1-0 kaybedilen Ümraniyespor maçındaki kötü futbol sonrası kadroda kritik değişiklikler olacak.

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Sarı lacivertlilerde Teknik Direktör Ersun Yanal ilk değişikliği Ümraniyespor maçında kırmızı kart gören Eljif Elmas'ın yerine Mehmet Ekici'yi oynatarak mecburen yapacak.

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Ön liberoda ise Mehmet Ekici'nin yanında Jailson forma giyecek. Forvette ise büyük ihtimalle Slimani bu maçta yedek soyunacak ve Frey görev alacak.

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Ümraniyespor maçındaki ilk 11'den 5 isim Bursa'da kesik yiyecek. İşte Fenerbahçe'nin pazartesi akşamı Bursa'da sahada olması beklenen ve Ersun Yanal'ın belirlediği ilk 11...

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VOLKAN DEMİREL

6/16

ISLA

7/16

SADIK

8/16

SKRTEL

9/16

HASAN ALİ KALDIRIM

10/16

MEHMET EKİCİ

11/16

JAİLSON

12/16

AYEW

13/16

BENZİA

14/16

VALBUENA

15/16

FREY

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"Fenerbahçe ve Bursa'nın kaderi kalecilerin elinde"

Futbol yorumcusu Uğur Meleke, haftanın kapanış maçında Bursa'da oynanacak Bursaspor-Fenerbahçe maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu.

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