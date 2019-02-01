Ezeli rakipler arasında yapılan transferler

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Taraftarları en çok heyecanlandıran transferler ezeli rakipler arasında yapılan transferlerdir.
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Süper Lig'de 4 büyükler olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor arasında gerçekleşen transferlerin bazıları kulüp tarihinde önemli bir yer edinirken, bazıları için işler pek yolunda gitmezken akıllarda kalan sadece ezeli rakip takım taraftarları arasındaki tartışmalar olarak kaldı.
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İşte dört büyüklerin en az ikisinde oynamayı başarabilmiş, bir takımdan o takımın ezeli rakibine transfer olmuş ünlü futbolcular...
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Serdar AzizGalatasaray'da transfer listesine konulan Serdar Aziz'in akıbeti belli oldu. Alacaklarından vazgeçen milli futbolcunun sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.
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Bu gelişmenin ardından ivedilikle Fenerbahçe kulüp binasına giden Serdar Aziz'in sarı-lacivertlilerle sözleşme imzaladığı kaydedildi. Fenerbahçe transferi Youtube kanalından duyurdu.
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Tolgay ArslanFenerbahçe Kulübü, Tolgay Arslan ile 3.5+1 yıl opsiyonlu olmak üzere anlaşmaya varıldığını açıkladı.
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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada "Kulübümüz, orta saha oyuncusu Tolgay Arslan ve kulübü ile yapılan görüşmeler sonucunda oyuncunun bonservisiyle transferi konusunda anlaşmaya varmıştır. Tolgay Arslan, 3.5 sezon ve sonrasında da 1 sezon opsiyonlu olmak üzere Sarı Lacivertli forma ile mücadele edecek. Oyuncumuz Tolgay Arslan’a Fenerbahçe’ye hoş geldin diyor, “Çubuklu” ile birlikte nice başarılar diliyoruz." denildi.
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Tolga CiğerciHertha Berlin'den Galatasaray'a transfer olan ve ilk sezonunda gösterdiği performansın ardından Milli Takım'a kadar yükselen Tolga Ciğerci, istikrarını bir türlü koruyamadı.
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Yeni sezon hazırlıklarına sakatlıklarını bahane edip katılmayan ve yılda 2 milyon euro kazanan Tolga Ciğerci, Fatih Terim'in gözünden düştü, takımdan ayrılma kararı aldı.Transferin son günlerinde cüzi bir miktar karşılığında bonservisini alan Tolga, Fenerbahçe'ye imza attı.
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Burak YılmazAntalyaspor forması altında gösterdiği performansla devleri peşine takan Burak Yılmaz, 2006-2007 sezonunda 1 milyon euro'ya Beşiktaş'ın yolunu tuttu. Fakat Beşiktaş mecarası Burak için pek de iyi gitmedi. Dönemin teknik direktörü Tigana, zaman zaman Burak'a forma şansı verse de Burak, 2008 yılında Manisaspor'un yolunu tuttu.
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Manisaspor'da gösterdiği performans Burak'a bu sefer Fenerbahçe'nin kapılarını açtı. Fakat Burak için yine bir değişim vaktiydi. Önce Eskişehirspor'a kiralanan Burak, ardından Gökhan Ünal ile takas olarak kariyerinin en verimli yıllarını geçireceği Trabzonspor'a imza attı.
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Beşiktaş ve Fenerbahçe macerasının ardından Şenol Güneş'in elinde adeta elmas gibi parlayan Burak Yılmaz, forvet hattının değişmez ismi oldu.
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2.5 sezon bordo-mavili ekipte forma giyen Burak Yılmaz, 2012-2013 sezonun başında Galatasaray'a transfer oldu.
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2012-2013 sezonunun başında Galatasaray'a transfer olan Burak, 2016 yılının devre arası transfer döneminde Çin'in yolunu tuttu. 1.5 sezon Çin'de forma giyen Burak, Türkiye'ye Trabzonspor formasıyla geri döndü.
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Sergen YalçınBeşiktaş'ın altyapısından yetişen Sergen Yalçın, kimilerine göre Türkiye'ye gelmiş geçmiş en yetenekli futbolcu...
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Beşiktaş'ın altyapısından yetişen Sergen, 6 sezon siyah-beyazlı formayı giydikten sonra 2 sezon Galatasaray'da forma giydi.
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Türk futbolunun gelnmiş geçmiş en yetenekli futbolcuları arasında gösterilen Sergen Fenerbahçe'de de 1 sezon top oynadı.
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Sergen Yalçın Trabzonspor'da sahaya çıkarak, 4 büyüklerin hepsinde forma giyen ender futbolcular arasına girdi.
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Mehmet YozgatlıGalatasaray altyapısında yetişen Mehmet Yozgatlı, 2000 yılında kazanılan UEFA Kupası'nda da kadroda bulunuyordu.
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Galatasaray da istediği kadar forma şansı bulamayan Mehmet Yozgatlı, Adanaspor ve İstanbulspor formaları giydikten sonra Fenerbahçe'ye transfer oldu.
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2004-2007 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Mehmet Yozgatlı, 2007-2008 sezonunda Beşiktaş'a transfer oldu.
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Elvir Baliç1995 yılında Türkiye'ye Bursaspor formasıyla ayak basan Baliç, 1998 yılında 9.5 milyon euro'ya Fenerbahçe'nin yolunu tuttu. Türk futbolundaki en kârlı transferi 1999 yılında Fenerbahçe yaptı. Bursaspor’dan 9 milyon 500 bin avroya aldığı Baliç’i Real Madrid’e 23 milyon avroya sattı. Yani bu transferden 13,5 milyon avro kazanç elde etti.
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Real Madrid'de beklentilerin altında kalan Boşnak futbolcu kısa süreli Vallecano macerasının ardından Galatasaray'a transfer oldu.Baliç çok büyük bir söz söylerek 'Kefen giyerim Galatasaray formasını giymem' demişti. Fenerbahçe'den ayrıldıktan 2 sene sonra Galatasaray'a transferi gerçekleşti.
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Tanju ÇolakTürk futbol tarihinin en önemli golcülerinden birisi olan Tanju Çolak, 987-1991 yıllarında Galatasaray’da forma giydi.
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Galatasaray’dan olaylı bir şekilde Fenerbahçe’ye transfer olan Çolak 1991-1993 yıllarında da Fenerbahçe forması giydi. Tanju, Futbolu bıraktıktan sonra 'Her zaman Galatasaraylıydım' diye sözleriyle vurgulamıştı.
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Emre Aşık20 yaşında Balıkesirspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Emre, 3 yıl Sarı Lacivertli formayı giydikten sonra İstanbulspor'un yolunu tuttu.
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Ardından 2000 yılında Galatasaray'a transfer olan Emre, 3 yıl boyunca Sarı Kırmızılı formayı giydi.2003-2006 yılları arasında Beşiktaş'ta oynayan Emre Aşık, Galatasaray'a geri döndü ve futbolu Sarı Kırmızılı takımda bıraktı.
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Caner Erkin2007 yılında henüz 19 yaşında 4 milyon euro bedelle CSKA Moskova'ya giderek bir anda adından söz ettiren Caner, 2 yıl sonra Galatasaray'a kiralandı. Galatasaray'da beklentilerina altında kalan Caner'in antrenmanda Arda Turan ile yumruklaşması sonrası Galatasaray macerası kısa sürdü.
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6 yıl sarı lacivertli ekipte forma giyen Caner, kulübün sözleşme teklifini kabul etmedi ve İtalyan devi İnter'in yolunu tuttu.
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2015-2016 sezonunun sona ermesinin ardından İtalya'nın İnter'e transfer olan Caner Erkin, hiçbir resmi maça çıkamadan takımdan ayrıldı ve Beşiktaş'a kiralandı. Beşiktaş, 1 sezonluk kiraladığı Caner'in bonservisini sezon sonu 750 bin euro'ya aldı.
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Tümer Metin2001 yılında Beşiktaş'a transfer olan Tümer, 5 yıl boyunca Siyah Beyazlı takımda forma giydi.
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Düşen performansından dolayı ve Beşiktaş Çarşı taraftar grubuyla olan ilişkisi sonucu 2006-2007 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer olmuştur.Futbolu bıraktıktan sonra 'Ben ezelden Beşiktaşlıyım. çocukluğumdan beri Beşiktaş'ı tutuyorum' diye açıklama yapmıştı.
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Mehmet TopalMehmet Topal'ın Dardanelspor'daki başarılı futbolu ile Galatasaray yönetiminin dikkatini çekti.Galatasaray S.K.'ne, bir milyon dolar karşığında, beş yıllık bir sözleşmeye imza atarak katılan Topal, böylece 14 numaralı formanın sahibi oldu.
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2010 yılında İspanya'nın köklü kulüplerinden Valencia’ya transfer oldu. 2012-2013 transfer döneminde Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe'ye Valencia F.C'de 4.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer oldu. Fenerbahçe formasıyla ilk resmi maçına Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme maçında Vasluı'ye karşı çıkmıştır.
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Yusuf Şimşek2000 yılında Denizlispor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Yusuf Şimşek, yeteneğini sahaya yansıtamayan futbolculardan...
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Fenerbahçe'de forma şansı bulmaktan zorlanan Yusuf, Süper Lig'de çeşitli takımlarda forma giydi. 2008 yılında Bursaspor'a giden Yusuf, gösterdiği performansın ardından 2009 yılında Beşiktaş'a transfer oldu.Mustafa Denizli yönetiminde Beşiktaş'a katılan Yusuf, kazanılan şampiyonlukta takımın en önemli isimlerinden birisi oldu.
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Emre BelözoğluTürk futbolunun yetiştirdiği en önemli futbolculardan birisi olan Emre Belözoğlu, iki ezeli takım taraftarını karşı karşıya getiren futbolcuların başında geliyor.1996 yılında Galatasaray forması giymeye başlayan Emre, 2001 yılında bonservissiz olarak İnter'e transfer oldu. 4 yıl İnter forması giyen Emre, 2005 yılında ada ekibi Newcastle'a gitti.
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İnter'de oynarken 'Ben Galatasaraylıyım. Kariyerime yurt dışında devam ediyorum ve dönmek istediğimde o gün şartlar ne olursa olsun Galatasaray'a dönmek isterim. Galatasaray'ı çok seviyorum' diye açıklama yapmıştı. Ancak Emre, 2008 yılında Fenerbahçe'nin yolunu tuttu.
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Haim Revivo2000 yılında Celta Vigo'dan 5 milyon euro'ya Fenerbahçe'ye gelen Revivo, müthiş sol ayağı, frikikleri ve gollerinden sonra attığı taklalar ile taraftarların sevgilisi olmuştu.
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2 sezon oynadığı (2000-2002) ve tüm taraftarların sevgisini kazandığı Fenerbahçe'den, bedelsiz olarak Galatasaray'a gitti. Türkiye'den ayrıldıktan sonra bile Hain Revivo diye anıldı.
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Gökhan Gönül2007 yılında Gençlerbirliği'nden Fenerbahçe'ye 1.4 milyon euro'ya katılan Gökhan Gönül 9 yıl boyunca Fenerbahçe forması giydi.
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Fenerbahçe ile yeni sözleşme konusunda anlaşamayan Gökhan, Beşiktaş'a imza atarak ezeli rakipler arasında en sansasyonel transferlerden birisini gerçekleştirdi.
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Selçuk İnanManisaspor'da forma giyen Selçuk İnan 31 Mayıs 2008 tarihinde 2.000.000 € bonservis bedeli ile eski teknik direktörü Ersun Yanal'ın başında olduğu Trabzonspor'la 3 yıllık sözleşme imzaladı.
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2010-11 sezonu başında yazılı basında sıkça Galatasaray'ın Selçuk'la ilgilendiği yönünde haberler çıktı. Ancak Selçuk ve Trabzonspor yönetimi bu haberleri yalanladı. 2011-12 sezonundan itibaren geçerli olmak kaydıyla Galatasaray ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.İlk iki sezonunda attığı paslar ve golleri ile Galatasaraylı taraftarların 'Xelçuk' lakabı taktığı milli futbolcu, son dönemlerde performansı sebebiyle eleştiri oklarının hedefi oldu. 2019 yılının Mayıs ayına kadar sözleşmesi bulunan Selçuk'un takımda kalıp kalmayacağı ise merak konusu...
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Mehmet EkiciBundesliga ekibi Werder Bremen'de 15 Ağustos 2014 günü 1.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Trabzonspor'a transfer oldu. 2014-2017 yılları arasında Bordo Mavili formayı terleten Ekici, Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirdi.
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Olcay Şahan transferinde iyi ilişkiler kuran Trabzonspor ve Beşiktaş arasındaki anlaşmaya göre Ekici, Beşiktaş'a transfer olacaktı. Dönemin Trabzonspor başkanı Muharrem Usta, ''Mehmet için Beşiktaş ile anlaştık'' demesine rağmen, milli futbolcu Beşiktaş'a gitmeyi reddetti. Yarım sezon futbol oynamayan Mehmet Ekici, sezon sonu Fenerbahçe'ye imza attı.