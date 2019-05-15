Ezeli rakibe gidiyor! Anlaşma...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriEzeli rakibe gidiyor! Anlaşma...
GeriFutbol Ezeli rakibe gidiyor! Anlaşma...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Futbol
Kaynak: Takvim, Foto: DepoPhotos, Hürriyet Arşiv
15 Mayıs 2019 - 09:35,

Ezeli rakibe gidiyor! Anlaşma...

2018-2019 sezonunun sonunda sözleşmesi bitecek futbolcular arasında çok dikkat çeken isimler var.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1/50

İşte sezon sonunda bonservis bedeli ödenmeden alınabilecek futbolcular...

2/50

Mathieu Valbuena (Fenerbahçe)

3/50

Emre Belözoğlu (Başakşehir): Yeni sezonda Fenerbahçe forması giymesi bekleniyor.

4/50

Ryan Babel (Fulham): Galatasaray'la adı geçiyor

5/50

Arjen Robben (Bayern Münih)

6/50

Gökhan Töre (Beşiktaş)

7/50

Douglas (Barcelona): Sivasspor'da kiralık oynuyor, Galatasaray'la adı geçiyor

8/50

İsmail Köybaşı (Fenerbahçe)

9/50

Volkan Demirel (Fenerbahçe)

10/50

Mario Balotelli (Marsilya)

11/50

Selçuk İnan (Galatasaray): Futbolu bırakabilir.

12/50

Juan Mata (Manchester United)

13/50

Yacine Brahimi (Porto)

14/50

Şener Özbayraklı (Fenerbahçe): Galatasaray ile anlaştığı iddia ediliyor.

15/50

Eren Derdiyok (Galatasaray)

16/50

Gary Cahill (Chelsea)

17/50

Antonio Valencia (Manchester United)

18/50

Roman Neustadter (Fenerbahçe)

19/50

David de Gea (Manchester United)

20/50

Martin Skrtel (Fenerbahçe)

21/50

David Luiz (Chelsea)

22/50

Eliaquim Mangala (Manchester City)

23/50

Hatem Ben Arfa (Rennes)

24/50

Adriano (Beşiktaş)

25/50

Vincent Kompany (Manchester City)

26/50

Tolga Zengin (Beşiktaş)

27/50

Toby Alderweireld (Tottenham)

28/50

Jan Vertonghen (Tottenham)

29/50

Diego Godin (Atletico Madrid)

30/50

Filipe Luis (Atletico Madrid)

31/50

Juanfran (Atletico Madrid)

32/50

Thomas Vermaelen (Barcelona)

33/50

Rafinha (Bayern Münih)

34/50

Aaron Ramsey (Arsenal)

35/50

Herrera Ander (Manchester United)

36/50

Franck Ribery (Bayern Münih)

37/50

James Milner (Liverpool)

38/50

Sergi Samper (Barcelona)

39/50

Sinan Gümüş (Galatasaray)

40/50

Adrien Rabiot (PSG)

41/50

Anthony Martial (Manchester United)

42/50

Fernando Llorente (Tottenham)

43/50

Daniel Sturridge (Liverpool)

44/50

Roberto Soldado (Fenerbahçe)

45/50

Danny Welbeck (Arsenal)

46/50

Leroy Fer (Swansea City)

47/50

Matteo Darmian (Manchester United)

48/50

Di Maria (PSG)

49/50

Angel Di Maria'nın PSG'deki en güzel anları...

50/50

Misli.com'a üye ol, ilk kupon şirketten! Kampanya detayları için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İlginizi Çekebilir

Sıradaki Galeri
İşte 2020 model Galatasaray!
Emre Belözoğlu sonrası büyük bomba! O da geliyor...
Belhanda gerçeği ortaya çıktı
Fenerbahçe'den üçlü operasyon!