Evlatlar sıraya girdi!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Beşiktaş, Şenol Güneş'in sezon sonunda Milli Takım'ın başına geçecek olması nedeniyle teknik direktör arayışları hızlandı...
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Siyah beyazlıların başında iki şampiyonluk yaşayan Güneş'le ilgili bilinmezlik sürüyor...
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Şu an takımın başında olan tecrübeli hocanın yerine gelmesi muhtemel isimler de büyük bir heyecanla yönetimin kararını bekliyor. Peki onlar bunun için ne düşünüyor?
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İşte cevabı...
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Rıza Çalımbay'ın ardından Erzurumspor'la yollarını ayıran Mehmet Özdilek de göreve hazır olduğunu açıkladı.
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Özdilek, birkaç gün önce verdiği demeçte Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevini üstlenecek yetkinliğe sahip olduğunu belirtmişti.
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Mircea Lucescu oğlunu önerdiBeşıktaş, teknik direktörlük için Mircea Lucescu ile temasa geçmiş ve ilk görüşmeden taraflar olumlu ayrılmıştı. Ancak kariyerine devam edip etmeme konusunda henüz karar vermeyen 73 yaşındaki Rumen hocanın, gelecek yılın planlaması için bir an önce bu konuyu çözüme kavuşturmak isteyen yönetime oğlu Razvan Lucescu'yu önerdiği öğrenildi.
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Razvan Lucescu'nun çalıştırdığı PAOK Yunan liginde 7 puan farkla lider durumda.
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Beşiktaş'ta diğer aday ise "Feda" döneminin hocası olan ve Bursaspor'la iki yıl daha sözleşmesi bulunan Samet Aybaba...
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Aybaba'nın da bu yönde beklentisi olduğu ifade edilirken taraftarın adayı ise bambaşka...
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Alanyaspor'u düşme hattından alıp orta sıralara taşıyan Sergen Yalçın en ciddi aday konumunda...
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AYBABA VE YALÇIN TAMAMSabah'ta yer alan habere göre; iki teknik adam, bu konudaki sessizliklerini korurken kulüpleri ile anlaşma sağlanması kaydıyla gelecek teklife sıcak baktıkları öğrenildi.
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Bu isimlerin dışında şu anda yardımcı antrenörlük görevini yürüten Guti Herhandez de yönetimden teklif bekliyor.
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Sergen YalçınÇalıştırdığı takımlarda 107 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 37 galibiyet, 33 beraberlik ve 37 yenilgi elde etti.
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Mehmet ÖzdilekTeknik direktörlük kariyerinde 326 maçta 113 galibiyet, 86 beraberlik, 127 mağlubiyet aldı.
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Samet AybabaBeşiktaş'ta 'Feda' döneminde hocalık yaptı. 38 maçta 19 galibiyet, 10 beraberlik, 9 yenilgi aldı.
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Rıza ÇalımbayBeşiktaş'ta daha önce hocalık yaptığı dönemde 30 maçta 18 galibiyet, 7 beraberlik, 5 yenilgi gördü.
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Sergen Yalçın İzmir'de oynadıkları Göztepe maçının ardından, kendisine yöneltilen Beşiktaş sorularına bu yanıtı vermişti...