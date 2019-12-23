Everton yeni stadın tasarımını paylaştı

Milli futbolcumuz Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton, Liverpool Belediye Meclisi'ne ayrıntılı bir planlama başvurusu yapmadan önce son stadyum tasarımlarını Twitter'dan açıkladı.
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Everton heyecan verici yeni 52.000 kişilik stadyumlarının son tasarımlarını açıkladı.
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Everton'un yeni stadyumunun iddialı yapısı, tarihi ve moderni bir araya getiriyor.
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Bramley-Moore Dock'taki stadyumun yapısı, tarihi ve modern olanı birleştirerek, Goodison Park'ın ünlü Archibald Leitch kafes işinden ilham alan tuğla tabanı ile birleştiriyor.
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Daha önce de dış basında yer alan haberlerde stadyumla iligi şu bilgiler verilmişti. Stadyum inşa edildiğinde şehre 1,4 milyon ziyaretçi çekeceği tahmin ediliyor.
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Stadyumun inşaatı şehrin kuzeyinde terk edilmiş yoksul bölgede yapılacağı açıklanmış ve bu sayede Liverpool ekonomisinin büyük bir parçası olacağı belirtilmişti.
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Yeni stadın 15 bin yeni iş potansiyeli sağlaması bekleniyor. Stadyumun inşaatı şehrin kuzeyinde terk edilmiş yoksul bölgede yapılacağı açıklandı. Bu sayede Liverpool ekonomisinin büyük bir parçası olacak.