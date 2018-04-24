Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Everton ile dostluk bozuldu! Cenk Tosun sonrası...
Transfer döneminde ismi Beşiktaş ile anılan yıldız futbolcu için Everton'ın da devreye girmesi ortalığı karıştırdı...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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İsmi transfer döneminde Beşiktaş ile anılan tecrübeli bir futbolcu için Everton da devreye girince Beşiktaş ile İngiliz kulübü arasında Cenk Tosun transferinde oluşan olumlu hava yerini gerginliğe bıraktı... İşte o detaylar...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Portekiz basını, Portolu yıldız Brahimi'nin transfer için kararını verdiğini ve Beşiktaş yerine Everton'a 'evet' dediğini belirtti. 28 yaşındaki oyuncunun Türkiye'ye gitmek istemediği ve Everton'a sıcak baktığı iddia edilirken İngiliz ekibinin Brahimi'ye Beşiktaş'tan daha fazla maaş teklif ettiği kaydedildi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Brahimi'nin menajeri Luis Alonso, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ''Brahimi'nin Porto ile 1 yıl daha kontratı var. Şu anda Türkiye'ye gelmesi imkansız. Yakın gelecekteki kariyerinde Türkiye'yi düşünmüyor'' sözlerini kullanmıştı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın ''Severek takip ettiğim bir oyuncu'' diye bahsettiği Brahimi, 45 maçta 10 gol ve 10 asist üretti. Hızıyla dikkat çeken sol kanat oyuncusunun Porto ile sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitiyor. (Sporx)
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Cenk Tosun'lu Everton sahasında Newcastle United engelini de aştı! Maçın özetini izlemek için videoya tıklayınız...