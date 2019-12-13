Euroleague'de Türk derbisinde olay! Dışarı attı...

ERGİN ATAMAN'DAN BİR İLK Ergin Ataman, Obradovic karşısında Avrupa kupalarındaki ilk deplasman galibiyetini aldı. Daha önce Obradovic'in takımları, Avrupa Ligi'nde Ergin Ataman'ın çalıştırdığı takımları 7 kez konuk etti. Bu 7 karşılaşamadan da galibiyetle ayrılan taraf Obradovic'in takımları oldu. Ataman, meslektaşının bu serisine de son vererek sahadan mutlu ayrıldı.