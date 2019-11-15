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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
15 Kasım 2019 - 15:49,

'EURO 2020'de Sergen Yalçın sürprizi!

İzlanda karşısında sahadan 0-0 beraberlikle ayrılık 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılma hakkı eden Türkiye, ilklerin turnuvasına boy gösterecek.

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12 farklı ülkeden 12 şehrin ev sahipliği yapacağı dev organizasyonda finalin daha önce Brüksel'de oynanacağı açıklanmıştı

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Fakat stat gecikmesi nedeniyle İngiltere'ye alındı. Final 12 Temmuz 2020'de Wembley Stadı'nda oynanacak.

3Final için bir futbol mabedi

Final için bir futbol mabedi

Grup maçları ise Münih (Almanya), Roma (İtalya), Bakü (Azerbaycan), St Petersburg (Rusya), Bükreş (Romanya), Amsterdam (Hollanda), Dublin (İrlanda), Bilbao (İspanya), Budapeşte (Macaristan), Glasgow (İskoçya), Kopenhag (Danimarka) gibi şehirlerde oynanacak.

4Bu kez VAR da olacak

Bu kez VAR da olacak

Video Yardımcı Hakem uygulaması ilk kez bir Avrupa Futbol Şampiyonası'nda kullanılacak.

5UEFANIN İŞARET ETTİĞİ ÜÇ İSİM

UEFA'NIN İŞARET ETTİĞİ ÜÇ İSİM

UEFA'nın internet sitesi finallere kalmayı garantileyen ülkelerle ilgili özel bir sayfa hazırlarken Türkiye ile ilgili bölümde Sergen Yalçın'a da yer verdi.

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Tanıtımda Şenol Güneş'in geçmiş başarılarına yer verilirken; Cenk Tosun için "Belki hızlı değil ama safkan bir bitirici" yorumu yapıldı.

7MERİHE SERGENLİ TANITIM

MERİH'E SERGEN'Lİ TANITIM

Savunma oyuncumuz Merih Demiral'i ön plana çıkaran UEFA, eski hocası Sergen Yalçın'ın kendisi hakkında, "Türkiye'nin gelecek 10 yıldaki stoperi" sözlerine yer verdi.

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Milli Takım, tarihinde daha önce 1996, 2000, 2008 ve son olarak 2016 yılındaki şampiyonalarda boy göstermişti.

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Sergen Yalçın'ın unutulmaz sözlerini izliyoruz...

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