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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
20 Kasım 2019 - 16:07,

EURO 2020 öncesi resmen açıklandı! Türkiye...

Gruplarda harika bir performans gösteren ve EURO 2020 Elemeleri'nde evinde gol yemeyen tek takım olan Türkiye, Avrupa Şampiyonası'na 3. torbadan katılacak.

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Haziran ayında başlayacak turnuva için şampiyonluk oranları da belirlendi. İşte turnuvanın favorisi ve Türkiye'ye verilen oran...

(Uluslar Ligi'nden gelebilecek takımlar da dahil edilmiştir).

2FRANSA 4.60

FRANSA 4.60

3İNGİLTERE 5.00

İNGİLTERE 5.00

4BELÇİKA 7.00

BELÇİKA 7.00

5HOLLANDA 8.00

HOLLANDA 8.00

6ALMANYA 8.25

ALMANYA 8.25

7İSPANYA 8.50

İSPANYA 8.50

8İTALYA 12.00

İTALYA 12.00

9PORTEKİZ 12.00

PORTEKİZ 12.00

10HIRVATİSTAN 25.00

HIRVATİSTAN 25.00

11RUSYA 60.00

RUSYA 60.00

12UKRAYNA 70.00

UKRAYNA 70.00

13POLONYA 75.00

POLONYA 75.00

14İSVİÇRE 75.00

İSVİÇRE 75.00

15TÜRKİYE 80.00

TÜRKİYE 80.00

16DANİMARKA 80.00

DANİMARKA 80.00

17GALLER 100.00

GALLER 100.00

18İSVEÇ 100.00

İSVEÇ 100.00

19AVUSTURYA 100.00

AVUSTURYA 100.00

20SIRBİSTAN 120.00

SIRBİSTAN 120.00

21ÇEKYA 150.00

ÇEKYA 150.00

22ROMANYA 200.00

ROMANYA 200.00

23SLOVAKYA 200.00

SLOVAKYA 200.00

24İZLANDA 200.00

İZLANDA 200.00

25NORVEÇ 200.00

NORVEÇ 200.00

26İRLANDA 200.00

İRLANDA 200.00

27BOSNA HERSEK 200.00

BOSNA HERSEK 200.00

28MACARİSTAN 250.00

MACARİSTAN 250.00

29FİNLANDİYA 250.00

FİNLANDİYA 250.00

30

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