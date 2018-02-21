Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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ESPN yorumcusundan Güneş'e sert eleştiri: Acaba ne düşünüyordu!
Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Beşiktaş, Bayern Münih ile deplasmanda oynadığı mücadeleden 5-0 mağlup ayrıldı. Bu maç dünya basınında da geniş yer bulurken, ESPN yorumcusu Quique Wolff'tan teknik direktör Şenol Güneş'e ağır eleştirilerde bulundu.
Foto: AJANSLAR, Emre OKTAY
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Foto: AJANSLAR, Emre OKTAY
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ESPN yorumcusu Quique Wolff, temsilcimiz Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e 5-0 yenilmesinin ardından değerlendirmelerde bulundu. İşte Wolff'un açıklamaları:
Foto: AJANSLAR, Emre OKTAY
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Beşiktaş çok tecrübeli görünebilir ama bu seviye için çok yaşlı. Vida yavaş bir oyuncu. Atıldığı ana kadar Türklerin en kötüsüydü. İçinde yer aldığı her pozisyonda Türk defansının dengesini bozdu.
Foto: AJANSLAR, Emre OKTAY
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Vagner Love hala teknik olabilir ama bu seviye ona fazla. Bu dakikaya kadar sahada kalması da zaten bence sürpriz. Beşiktaş, Bayern'i geçeceğine inanmadığı için sanırım Cenk Tosun'un yerine o kalibrede bir oyuncu almak yerine Vagner Love'u tercih etmiş.
Foto: AJANSLAR, Emre OKTAY
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Türk koç ürettiği ofsayt formülünün işe yaramadığını bir türlü görmek istemedi. O formül her pozisyonda Beşiktaş'ın canını acıttı. Zaten çok yaşlı olan Beşiktaş bir de eksik kalınca 60'dan sonra iflas etti. Türk koç, 2-0'da Love'u stoperiyle değiştirirken, "Tanrım başka gol yemeyelim" diye dua ediyordu bence.
Foto: AJANSLAR, Emre OKTAY
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Zorlanmadan geldiler
Türklerin koç bu kadar yaşlı oyuncuyu sahaya sürerken acaba ne düşünüyordu? 3-0 geride olan takımının sol bekini çıkarıyor. Sağ bekini sol bekinin yerine, alıp sağ beke takviye yapıyor. Bu değişiklik bana koçun aklındakinin, "daha fazla gol yemeyelim de ne olursa olsun" dediğini düşündürtüyor.
Foto: AJANSLAR, Emre OKTAY
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Bayern hiç zorlanmadan 5-0'a getirebiliyorsa, biraz daha zorlasa acaba ne olurdu. Almanlar, İstanbul'a güzel bir turistik gezi yapacaklar.Ben de bir kez gitmiştim, güzel camilerin, güzel yemeklerin, muhteşem Boğaz'ın olduğu şehri gezmek onları mutlu edecek. (Fotomaç)
Foto: AJANSLAR, Emre OKTAY
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"Şampiyonlar Ligi'ndeki şansımızın ortadan kalktığını düşünüyorum" Şenol Güneş maç sonu 5-0'lık yenilgiyi yorumladı. İzlemek için videoya tıklayınız...