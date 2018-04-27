Eski yıldızlardan derbi tahminleri...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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“Galatasaray mı, Beşiktaş mı?” Herkes bu sorunun cevabını arıyor. Galatasaray ve Beşiktaş’ın eski yıldızlarına sorduk. Derbinin nasıl geçeceğini, kazananın şampiyon olup olmayacağını ve derbinin yıldızının kim olacağını... Kimin kazanacağı konusunda sürpriz yok. Galatasaraylı eski yıldızlar Galatasaray’ın, Beşiktaşlılar da Beşiktaş’ın mutlu sona ulaşacağını söylüyor. “Kazanan şampiyon olur mu” sorusuna genelde temkinli bir yaklaşım var. Ama şunda herkes hemfikir: Büyük avantaj sağlar...
Haber: İsmail ER, Ali Naci KÜÇÜK
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Haber: İsmail ER, Ali Naci KÜÇÜK
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Söz şimdi eski yıldızlarda...
Haber: İsmail ER, Ali Naci KÜÇÜK
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Ayhan Akman: Galatasaray artık bırakmaz
Öncelikle bu derbi iki takım adına şampiyonluk maçı. Bu finali kazanan şampiyon olur. Ben öyle tahmin ediyorum. Galip bitiren şampiyon olacaktır. Özellikle Galatasaray evinde oynayacağı bu derbiden 3 puanla ayrılırsa şampiyon olur. Ve ben Galatasaray kazanır diye tahmin ediyorum. Artık şampiyonluk yarışında son haftalara girildi. Galatasaray’ın buradan sonra şampiyonluğu bırakacağını sanmıyorum. Ayrıca Galatasaray’ın kendi sahasında oynadığı maçlarda gösterdiği performans da ortada. Bu sezon sarı kırmızılı takımın oldukça yüksek bir iç saha performansı var.
YÜKSEK KONSANTRASYON GALATASARAY bu maçta yüksek konsantrasyon ile oynayacaktır. Galatasaray teknik heyeti, taraftarı, camiası ve futbolcusu artık kenetlendi. Bu saatten sonra bence sarı kırmızılılar şampiyonluğu bırakmaz. Galatasaray büyük mücadele ortaya koyup galibiyetle ayrılacaktır sahadan... Galatasaray, 3-1 kazanır.
MAÇIN YILDIZI GOMIS OLUR
BANA göre derbinin yıldızı ve sonucunu belirleyecek isim Gomis olur. Onun performansının maçı belirleyeceğini düşünüyorum.
DERBİ TAHMİNİ: 3-1 Galatasaray
Haber: İsmail ER, Ali Naci KÜÇÜK
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Suat Kaya: Duran toplar belirleyecek
DERBİNİN nasıl geçeceğine cevap vermek çok zor. Öncelikle sağlıklı oynanmasını temenni ederim. Bence önemli olan bu. Derbinin son haftalara denk gelmesi de enteresan oldu. Gerçekten şu anda şampiyonluk yarışında sıkışık ve birbirine çok yakın bir puan durumu oluştu. Dört takımın da şampiyonluk şansı var ve herkesin temennisi elbette değişik olur. Sağlıklı, tertemiz ve yakışan bir futbol oynanmasını ve de hak edenin kazanmasını diliyorum. Derbiyi kazanan büyük avantaj sağlar ama şampiyon olmaz şimdiden. Zaten ne oynayan, ne de oynatan böyle bir açıklama yapmaz. Fikstür avantajı olan takımlar var. Ve şampiyonluk yarışı sonuna kadar da devam edecektir.
BEKLENMEDiK BiRi OLABiLiR
DERBİLERDE genelde herkesin beklentisi gol bölgelerindeki oyuncuların söz sahibi olmasıdır. Ancak hiç ummadık isimler de karşılaşmaların skorunu tayin edebiliyor. Örneğin Galatasaray-Başakşehir maçında Mariano harika bir gole imza attı. Bu kimin aklına gelebilirdi? Ya da haftalardır formsuz olan Talisca’nın attığı müthiş kafa golünü! Ben sanki birbirlerine duran toplardan sürpriz yapacaklar gibi hissediyorum. Sıkışık bir maç olacağını düşünüyorum. Zevkli bir maç seyredelim ve hak eden kazansın.
Haber: İsmail ER, Ali Naci KÜÇÜK
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VEDAT İNCİEFE: Derbilerde artık futbol konuşamıyoruz
DERBİLERİN nasıl geçeceğini artık ne yazık ki bilemiyoruz. Hele ki bu ortamda nasıl geçer, hiç düşünemiyorum. Bu olaylar yaşanırken, şampiyonluk mücadelesi varken bana yine başka şeyler konuşacağız gibi geliyor. Ne yazık ki, derbilerde futbolu konuşamıyoruz. Ülkemizde sadece olayları konuşuyoruz. Dileğimiz, futbolun konuşulacağı bir derbi olması yönünde. Umarım bu kez hak eden kazanır. Derbiyi kazanan şampiyon olmaz ama bu yarışta elbette büyük avantaj elde eder. Çünkü yarışın içinde olan Medipol Başakşehir takımı da var.
YILDIZ, KALECiLERDEN BiRi OLUR
BENCE derbinin yıldızı iki takımın kalecileri olur. Hem Muslera hem de Fabri’nin göstereceği performans, sonucu belirler. Tahminim Galatasaray’ın 2-1 kazanacağı yönünde.
Haber: İsmail ER, Ali Naci KÜÇÜK
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Emre Aşık: Kazanan şampiyon olmaz
İki taraf da derbiye birbirini tartarak başlayacaktır. Dolayısıyla başlangıçta biraz temkinli olacaklardır. Galatasaray’ın saha ve seyirci avantajının yanında bir de Fatih Hoca’nın futbolculara yaptığı yüksek motivasyon sayesinde derbi sonucu Galatasaray’ın lehine gibi gözüküyor. Ancak, “Derbiyi kazanan şampiyon olur” da diyemem. Elbette çok büyük bir avantaj sağlar; özellikle moral ve motivasyon açısından. Çünkü bu moral ve motivasyon son haftalar yaklaştığında oyuncular için en çok gerekli şeydir.
KALECiLER KADERi BELiRLER
İki takımın da kalecileri ve savunma oyuncularının göstereceği performans bu maçın yıldızının belirlenmesinde önemli bir rol alacak diye düşünüyorum.
Haber: İsmail ER, Ali Naci KÜÇÜK
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SERGEN YALÇIN: BU DERBi BANA 100. YILI HATIRLATIYOR
·BU maç bana Beşiktaş’ın 100’üncü yılındaki derbiyi hatırlatıyor. 100’üncü yılda Süper Lig’de 12. şampiyonluğun golünü 90’ıncı dakikada attım. Tarih tekerrür eder mi, eder. Şu anda 4 takımın da şampiyonluk şansı son dakikaya kadar var görünüyor. Fakat Beşiktaş’ın geriye kalan tüm maçlarını kazanması da yetmeyebilir, çünkü Medipol Başakşehir’in mutlaka puan kaybetmesi gerekiyor.
BU KEZ ÇOK DAHA ZOR
AMA öncelikle Beşiktaş’ın, Pazar günü Türk Telekom Stadyumu’nda Galatasaray’ı yenmesi gerekir. Son iki sezondur Beşiktaş, orada Galatasaray’ı yeniyor ama bu sezon Galatasaray da şampiyonluğa oynuyor. Yani siyah beyazlılar için çok daha zor olacak derbi... Derbinin yıldızı olmaz takımın yıldızları olur. Beşiktaş’ta Quaresma, Adriano, Gökhan Gönül, Oğuzhan gibi isimler öne çıkabilir. Tosic bile sürpriz bir işe imza atabilir duran toplarda.
Derbi tahmini: 1-0 Beşiktaş
Haber: İsmail ER, Ali Naci KÜÇÜK
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Gökhan Keskin: Futbolun adaleti varsa Beşiktaş!
Bizim zamanımızda Galatasaray’a karşı 2-0 geri düşüp 3-2 kazandımız bir derbi vardı. O maç bize şampiyonluk yolunu da yüzde 90 açmıştı. Unutulmazdı. Bu Pazar günü de buna benzer bir maç bizi bekliyor. Çünkü kazanan büyük oranda şampiyonluğa ulaşmayı da başaracak.KAZANMAK YETMEYEBiLiR
Yani şu gün itibarıyla dört takımın da şampiyonluk şansı var. Lig bu anlamda çok heyecan verici. Derbide iki takım berabere kalırsa Başakşehir’e gün doğar. Beşiktaş kazanırsa da onların şansı var çünkü tüm maçlarını aldığında averajla Başakşehir şampiyon olacak. O zaman ipler Abdullah Avcı’nın elinde olacak. Ama Beşiktaş’ın ilk önce Galatasaray’ı yenmesi, sonra bu hesapları düşünmesi lazım. Futbolun adaleti varsa kadrosu çok daha iyi olan Beşiktaş’ın Galatasaray’ı evinde yeneceğine inanıyorum. Sonra dediğim gibi Başakşehir’in takılmasını bekleyecek. Beşiktaş’ta birçok oyuncunun çok özel yetenekleri var. Oğuzhan bu derbiyi fırsata çevirecektir. Onun dışında Tolgay, Quaresma, Talisca ve Babel öne çıkabilir.
Haber: İsmail ER, Ali Naci KÜÇÜK
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Kadir Akbulut: Derbide banko Beşiktaş derim
Öncelikle Süper Lig bu sezon nefes nefese geçiyor. Çok kaliteli futbol oynanmasa da heyacanı eksik değil. Baksanıza Avrupa’nın büyük liglerinde şampiyonlar haftalar önce belli oldu. Bir tek İtalya’da kıran kırana. Ama orada iki takım bizim dört takım hâlâ şampiyonluk şansına sahip. Dolayısıyla bu sezon şampiyon olacak takımın yaşayacağı coşku da kat be kat fazla olacaktır.
YILDIZLAR GÜNÜNDE OLURSA
Beşiktaş, şampiyon olursa bizim dönemimizdeki üç yıl üst üste şampiyonluğu egale edecek. Gönül ister ki daha fazlasını da yapsın Beşiktaş. Biliyorsunuz, bizim dönemimizde üst üste dördüncü şampiyonluğu son hafta averajla Galatasaray’a kaybetmiştik. Ben Pazar akşamı oynanacak derbide Beşiktaş’ın banko olduğunu düşünüyorum. Çünkü Galatasaray’dan daha iyi bir takım. Yeter ki yıldızları da gününde olsun. Ayağa pas yapan, kısa ve uzun paslarla da orta alanı rahat geçen bir takım Beşiktaş.
Derbi tahmini: 1-0 Beşiktaş
Haber: İsmail ER, Ali Naci KÜÇÜK
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Necdet ERGÜN: Beşiktaş yenerse şampiyon olur
ARTIK bilindik bir sözdür ama hakikaten de derbilerin sonucunu önceden kestirmek zordur. Favoriler genelde kaybediyor, bunu çok gördük. Ligin ilk yarısında Beşiktaş, özellikle ikinci yarıda Galatasaray’ı sahadan sildi. O gün tarihi bir farkı kaçırdı. Ama o günkü Beşiktaş form düzeyi olarak fazlasıyla iyi durumdaydı.
OĞUZHAN SORUMLULUK ALSIN
SON haftalarda bir düşüş görüyorum. Kazansa da bu böyle. Malatya maçında uzun süre zorlandı. Kaliteli ayaklara sahip olması onu kurtardı. Talisca, Babel ve Quaresma gününde olursa Beşiktaş’ın şansı yükselir. Oynarsa kaptan Oğuzhan’ın büyük sorumluluk alması lazım. Son maçta ıslıklandı, bunu unutmasın. Beşiktaş, Galatasaray’ı yenerse şampiyon olur. Dediğim gibi Beşiktaş’ın artıları kaliteli oyunculara sahip olması. Dar alanda da Galatasaray’dan daha iyi.