Eski yıldız yine çubukluyu giyecek! Fenerbahçe...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Fenerbahçe'de gözler transfere çevrilmiş durumda. Son gelen haber ise bomba etkisi yaratacak.
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Sarı lacivertlilerin eski yıldızının çubuklu formayı giymek için geri döneceği iddia edildi. Oyuncuya yakın kaynaklar bu haberi doğruladı... İşte bu flaş transfer haberiyle ilgili tüm detaylar...
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Ocak ayından beri sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Emmanuel Emenike'nin Fenerbahçe'ye geri döneceği haberi gündeme bomba gibi düştü... Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra futbol hayatı çıkmaza giren ve gittiği takımlarda başarılı bir performans ortaya koyamayan Nijeryalı forvetin Türkiye'ye dönme hazırlıkları içerisinde olduğu ortaya çıktı.
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Şu an kulüpsüz olan futbolcuyla ilgili olarak Nijerya basınına konuşan eski yıldıza yakın bir kaynak, 31 yaşındaki ismin Türkiye'ye dönüş hazırlıkları içerisinde olduğunu duyurdu. İsmi açıklanmayan Emenike'ye yakın kişinin sözlerine şu şekilde yer verildi:
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- Emenike Avrupa'ya geri dönüyor. Katar takımları kendisiyle ilgilenmesine karşın Türkiye sıradaki durağı olabilir. Çünkü Emenike Türkiye'de olmayı hala istiyor. Fenerbahçe'ye transfer ihtimalini de görmezden gelemeyiz çünkü Ali Koç onu beğeniyor.
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- Zaten kendisi Emenike'nin Fenerbahçe'de daha uzun süre kalmasının sebebiydi. O, oyuncunun babası gibi. Daha önce Emenike ile taraftarlar arasında yaşananları unutun, taraftarlar sakatlıktan kurtulduğunda kendisinin geri dönmesi gerektiğine dair sosyal medyada yazmaya başladılar bile.
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Sarı-lacivertli ekiple yollarını ayırmasının ardından Yunanistan'ın Olympiakos takımına transfer olan Emmanuel Emenike, kırmızı-beyazlılarda iyi bir performans ortaya koyamamıştı.
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Ardından Yunan ekibi tarafından İspanya'nın Las Palmas ekibine kiralanan 31 yaşındaki forvet, burada da sakatlanması nedeniyle forma giyememişti. Futbolcunun şu anki sağlık durumunun iyi olduğu, sakatlığı atlattığı belirtiliyor.
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Emmanuel Emenike, 2013 yılında transfer olduğu Fenerbahçe formasını üç sezon terletti. Nijeryalı golcü, Fenerbahçe formasıyla üç sezonda çıktığı 93 maçta 25 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi. Son olarak Yunan ekibi Olimpiakos'ta forma giyen 31 yaşındaki futbolcu, bu sezon herhangi bir takımla sözleşme imzalamadı. (Fotomaç)
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"Bir sonraki tura adımızı yazdırdığımız için mutluyuz"
Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Erwin Koeman, Dinamo Zagreb'e karşı iyi iş çıkardıklarını belirterek, "Gol atmakta zorlandığımızı görüyorum, ama maçın genel resmine bakınca memnunum" dedi.