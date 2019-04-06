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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Haber: Görkem ÇOKSEZEN / Foto: Hürriyet, Reuters
06 Nisan 2019 - 13:04,

Eski Rizesporlu Ali Adnan ABD'ye rezil oldu

2014 Dünya Kupası'nda Irak Milli Takımı formasıyla gösterdiği performansın ardından kariyeri değişen Iraklı sol bek Ali Adnan, kariyerine Kanada'nın Vancouver takımında devam ediyor.

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ABD'nin MLS Ligi'nde top koşturan 25 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'den Avrupa sahalarına açılmıştı.

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2013-14 sezonu yaz transferinde Galatasaray'ın da talip olduğu Ali Adnan, 500 bin Euro karşılığında Bağdat SC takımından Çaykur Rizespor'a transfer oldu.

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Hatta Rize'ye imza attıktan sonra genç futbolcu, "Galatasaray'ın teklifini kabul etmedim. Çaykur Rizespor'dan gelen teklifi daha iyi gördüm. Onlara da ilgileri için teşekkür ediyorum." açıklaması yaparak sarı-kırmızılılardan tepki çekmişti.

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Türkiye'de 2 sezon geçiren Arap futbolcu 2,25 milyon Euro'ya Serie A ekibi Udinese'nin yolunu tuttu. Udinese ondan verim alamayarak Atalanta'ya kiraladı. Ali Adnan'ın Çizme macerası da 4 yıl sürdü.

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Son olarak Kanada'da Vancouver Whitecaps takımına Udinese'den kiralanan futbolcu, Zlatan Ibrahimovic'in takımı LA Galaxy ile karşı karşıya geldi. Burada Ali Adnan büyük bir fiyaskoya imza attı.

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Maçın henüz 1. dakikasında kazanılan penaltıda Ali Adnan beyaz noktaya geçti.

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Herkes ondan gol beklerken, Ali Adnan panenka stiliyle çok kötü bir penaltı kullandı. Top o kadar yavaş gitti ki, kaleci ters köşeye yatmasına rağmen topu kontrol etmekte zorlanmadı...

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Ali Adnan'ın bu penaltısı "tarihin en kötü panenka vuruşlarından biri" olarak tarihe geçti.

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Los Angeles'ın gollerini Daniel Steres ve Zlatan Ibrahimovic kaydetti. Vancouver yeni sezondaki 5 lig maçının 4'ünü kaybetti ve 1 puanı bulunuyor.

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Rizespor'a gönül bağlılığı hisseden Ali Adnan, hala Rize'nin plakası olan '53' numaralı formayı giyiyor.

11/12İşte o penaltı...

İşte o penaltı...

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