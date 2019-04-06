Eski Rizesporlu Ali Adnan ABD'ye rezil oldu
2014 Dünya Kupası'nda Irak Milli Takımı formasıyla gösterdiği performansın ardından kariyeri değişen Iraklı sol bek Ali Adnan, kariyerine Kanada'nın Vancouver takımında devam ediyor.
ABD'nin MLS Ligi'nde top koşturan 25 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'den Avrupa sahalarına açılmıştı.
2013-14 sezonu yaz transferinde Galatasaray'ın da talip olduğu Ali Adnan, 500 bin Euro karşılığında Bağdat SC takımından Çaykur Rizespor'a transfer oldu.
Türkiye'de 2 sezon geçiren Arap futbolcu 2,25 milyon Euro'ya Serie A ekibi Udinese'nin yolunu tuttu. Udinese ondan verim alamayarak Atalanta'ya kiraladı. Ali Adnan'ın Çizme macerası da 4 yıl sürdü.
Son olarak Kanada'da Vancouver Whitecaps takımına Udinese'den kiralanan futbolcu, Zlatan Ibrahimovic'in takımı LA Galaxy ile karşı karşıya geldi. Burada Ali Adnan büyük bir fiyaskoya imza attı.
Herkes ondan gol beklerken, Ali Adnan panenka stiliyle çok kötü bir penaltı kullandı. Top o kadar yavaş gitti ki, kaleci ters köşeye yatmasına rağmen topu kontrol etmekte zorlanmadı...
Rizespor'a gönül bağlılığı hisseden Ali Adnan, hala Rize'nin plakası olan '53' numaralı formayı giyiyor.
İşte o penaltı...
¡Ali Adnan intenta un panenka y @BinghamDb la detiene! — Fútbol MLS (@futbolMLS) 6 Nisan 2019
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¡Ali Adnan intenta un panenka y @BinghamDb la detiene!
VANvLA |0-0 https://t.co/yYhggfEeUo