Eski Galatasaraylı futbolcu tutuklandı! Skandalları bitmiyor...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Kaynak: Fanatik / Fotoğraflar: Hürriyet arşiv - AP - INSTAGRAM
27 Mart 2019 - 01:26,
Eski Galatasaraylı futbolcu tutuklandı! Skandalları bitmiyor...
Kabarık sicilinde akıl almaz olaylar bulunan Gabriel Tamas, skandallarına bir yenisini daha ekledi...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1/23
İşte detaylar...
2/23
2003-2004 sezonunda Galatasaray forması giyen ve Maccabi Haifa'da oynayan Rumen oyuncu, İsrail'de alkollü şekilde 205 km. hız yaparken yakalandı ve 30 gün hapis cezasına çarptırıldı.
3/23
Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Rumen futbolcu Gabriel Tamas, İsrail'de alkollü araç kullanmaktan dolayı tutuklandı.
4/23
İsrail'de alkollü bir şekilde araba kullanırken hız sınırını da aşan ve tutuklanan tecrübeli futbolcunun serbest bırakılma talebinin ise kabul edilmemesi bekleniyor.
5/23
205 km. hız yaparken yakalanan Tamas'ın kaderi çarşamba günü belli olacak.
6/23
2016 yılında Steaua Bükreş, Gabriel Tamas'ın sözleşmesine "alkol içmeyecek" şeklinde özel madde koydurmuştu.
7/23
İşte Gabriel Tamas'ın kabarık sicilindeki akıl almaz olaylar...
2004 Aralık:
Poiana Brasov'daki bir restoranda birkaç arkadaşıyla birlikte alkollü içeceklerin etkisi sonucu baygınlık geçirdi.
8/23
2005 Eylül:
Bütün gece alkol kullandıktan sonra sabah Dinamo Bükreş antrenmanına otobüsle yolculuk ederek katıldı.
9/23
2005 Kasım:
Takımının 1-1 berabere kaldığı bir maçın ardından bir gece kulübünde skandala karıştı.
10/23
2008 Ekim:
Sarhoş olduğu bir gece Nicolae Badea'yı arayarak dövüş sporlarına başlayacağını ve futbolu bırakmak istediğini söyledi.
11/23
2009 Şubat:
Dinamo Bükreş'te forma giyerken sarhoş olup gece 03:00'te kulübün masörlerini masaj yaptırmak için odasına çağırdı.
12/23
2011 Haziran:
Romanya Milli Takımı'nın kampındayken sabaha kadar alkol kullanıp ceza aldı.
13/23
2011 Ağustos:
Romanya Milli Takımı'ndan arkadaşı Adrian Mutu ile Romanya-San Marino maçı öncesinde sabaha kadar alkol kullandı ve kadrodan çıkarıldı.
14/23
2013 Mayıs:
Sarhoş olduktan sonra evini bulamayıp Bükreş'te bir evin kapısını kırarak içeri girdi ve ücret ödeyerek o evde konakladı.
15/23
2013 Ekim:
Cluj'da bir restoranda sabahladı ve sonrasında takımı CFR Cluj'dan kovuldu.
16/23
2013 Ekim:
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Daniel Gabriel Pancu ile alkol içtikten sonra kavga etti ve arkadaşının burnunu kırdı.
17/23
2014 Eylül:
Oturduğu sitedeki apartmanın kapılarını kırdıktan sonra 8 ay ceza aldı.
18/23
2015 Şubat:
Bourceanu'nun düğününe katıldı ve onun kardeşiyle kavga ederek büyük bir skandala imza attı.
19/23
2015 Temmuz:
Yine sarhoş olduğu bir gecenin sabahında uyanamadı, telefonlarına cevap vermedi ve Steaua Bükreş'te kadro dışı bırakıldı.
20/23
2016 Ağustos:
Sabaha kadar eğlendiği bir kulüpte kendisini telefonuyla görüntüleyen birinin telefonunu elinden alıp kırdı.
21/23
2017 Şubat:
Takımı Steaua'nın kamp yaptığı Antalya'da sarhoş olup antrenmana katılamadı ve Reghe tarafından kamptan kovuldu ancak Becali bu karara engel olup Antalya'da kalmasını sağladı.
22/23
Kariyerinde Dinamo Bükreş, Galatasaray, Spartak Moskova, Celta Vigo, Auxerre, West Bromwich, Cluj, Doncaster, Watford, Cardiff ve Steaua Bükreş formalarını giyen Tamas, 2017'nin Haziran ayından beri İsrail'in Hapoel Haifa kadrosunda yer alıyor.