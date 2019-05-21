Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Erzurumspor - Fenerbahçe maçının ardından spor yazarlarının değerlendirmeleri
Spor Toto Süper Lig'de 33. haftanın son maçında Fenerbahçe deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.
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Spor yazarlarının karşılaşmayla ilgili değerlendirmeleri ise şöyle:
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Rüşkü Reçber: Moses-Dirar-Soldado 3'lüsüyle 3 puanı aldı geldi
MAÇ iki takım için de önemli fakat Erzurumspor için daha mühimdi. Çünkü kümede kalma mücadelesini son haftaya taşıma maçıydı. Şimdiye kadarki iç saha performansı da aslında yabana atılır cinsten değildi. Güçlü oyunları ve istekli oluşları izlediğim her Erzurum maçında bana heyecan verdi. Gel gör ki bulundukları nokta futbolun acımasızlığının da bir örneği.
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Erzurumsporlu futbolcular için böyle maçları oynamak hiç kolay değil. Hem rakibiniz 4 büyüklerden biri hem de bulundukları konumun yarattığı stres ve baskı derecesi... F.Bahçe için kalan iki maçın kazanılması önemli çünkü Avrupa’ya gitme ihtimali hâlâ bulunuyor. Tabii bunun gerçekleşebilmesi için Erzurum’dan 3 puanla dönmek da şarttı. Harika bir Erzurum taraftarı vardı. Maça kattıkları anlam ve performansları takdiri hak etti...
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VALBUENA’NIN ÇIKMASI AKSATTI
Mücadelede istek ve coşku taraftarla, birleşince özellikle ilk yarı ara sıra tempolu bir maç izledik ama pozisyon olarak kısır süreçti. Erzurum adına bir iki şut vardı. Fenerbahçe adına ise Soldado’nun iki pozisyonunu izledik; bunlardan birini kaleci Sehic kurtarırken diğerini de takım arkadaşı Zajc kurtardı.
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Daha çok kontrollü futbolun ön plana çıktığı, gol yenildiği zaman işlerin zorlaşacağını düşünen iki takım vardı ve dolayısıyla bu tempoyu etkileyen unsurların başında geldi. Valbuena gezerek oynadığı için kontrol edilmesi zor bir oyuncu sakatlanıp çıkması ön taraftaki hareketliliği azalttı.
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HAYALLER SON HAFTAYA KALDI
İkinci yarı kazanma zorunluluğu olan Erzurumspor baskısı ile başladı. F.Bahçe bu baskıyı pas yaparak rahatça kırmayı başardı. Hatta Erzurumspor’un arkasındaki boş alanları değerlendirmede sorun yaşamadılar. Bu alanlara çabuk geçtiklerinde de pozisyonlar ürettiler. Bu konuda en etkili isimler Moses, Didar ve Soldado’ydu... Baktığımızda da bütün pozisyonların için de bu isimler vardı. Hatta penaltının kahramanı da gole çeviren de bu üçlüden çıktı.
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F.Bahçe savunmayı kalabalık olduğu gibi bir o kadar da doğru yaptı. Ama son bölümlerde bu tam tersi oldu. Topu yere indiremedikleri için rakibe karşı zor durumda kaldılar. Risk alan Erzurumspor son bölümlerde F.Bahçe’nin kalesinde fazlasıyla göründü ama puan alacak golü bulamadılar. Sarı lacivertliler bu bölünde akıllı hareket edebilselerdi skoru daha rahat hale getirebilirlerdi. Son 15 dakika futbol zevkimizi karşıladı. Bu kısa sürede heyacanın ve adrenalinin tavan yaptığı anlar yaşandı. Kazanan taraf F.Bahçe oldu. İşi zora sokan takım Erzurumspor oldu. Aslında hem F.Bahçe’nin hem de Erzurum’un hayali son haftaya kaldı desek yanlış olmaz.
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Maçın adamı: Moses.
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Erman Özgür: Rus ruletine çevirdiler
Dengeli geçen maçın ilk yarısında çok fazla pozisyon olmasa da özellikle Soldado’nun yakaladığı pozisyonda Fenerbahçe ilk yarıyı önde kapatabilirdi ancak Sehic başarılıydı. Erzurum’un önde pres yaparak kazandığı toplarla hücum etme çabası pozisyon getirmedi. İkinci yarıya ise Fenerbahçe iyi başladı. Erzurum’un yaptığı presten sıyrıldıkları her an ceza sahasına kolay girdiler. Soldado’nun aldığı penaltı sayesinde de golü buldular. Sonrası her iki takım açısından da Rus ruletine döndü. Hem risk alan Erzurumspor, hem de boş alan bulan Fenerbahçe, kısır geçen ilk 60 dakikanın ardından birçok fırsat yakaladı. Fakat iki taraf da son vuruş konusunda oldukça beceriksizdi.
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Sonuçta Fenerbahçe, Avrupa kupalarına gitme olasılığını zorlayabileceği son 2 haftada ilk maçı kayıpsız geçerken, Erzurumspor’a ise ligde kalmak için küçük çaplı bir mucize lazım.
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Gecenin sorusu
Fenerbahçe için önümüzdeki sezon bu hücum hattından kimler kalmalı? Sahaya çıkan 11 ve hamleler üzerinden bakınca Mehmet Ekici ve Dirar dışında Fenerbahçe’de diğer hiçbir oyuncu için yeni sezonda kalsın diyemem.
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Maçın starı
Fenerbahçe son 10 dakikada çok pozisyon vermiş olmasına rağmen Serdar Aziz’in iyi bir maç çıkardığını söyleyebilirim. Ancak 90 dakika özelinde yıldız statüsünde bir oyuncu yoktu.
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Maçın olayı
Erzurumspor taraftarının penaltıdan sonra verdiği tepki ve maçı neredeyse oynanamaz hale getirme görüntüsü bana göre gecenin olayıydı.
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Kısa mesaj
Victor Moses, zaman zaman iyi işler yapmasına rağmen özellikle kilit paslarda yaptığı hatalar ile dikkat çekti diyebilirim.
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Gürcan Bilgiç: Tırmanış
Fenerbahçe'nin böyle keyifsiz ve hedefsiz çok maçını izledik ama ligde kalmak için galibiyete ihtiyacı olan Erzurumspor'un performansı çok şaşırtıcıydı.
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Topla barışık olmayan oyuncuların, bir de oyun planından yoksun şekilde bir şeylerin peşine düşmesi; Fenerbahçe'nin klasiği. Jailson ile Tolgay'ın haline bakınca perişanlığı hemen çözüyorsunuz zaten. Zajc'a kızdı bir ara Tolgay Aslan; "Neden yaklaşmıyorsun" diye. Bunu ona kulübedeki söylemediyse, deney odasında mı keşfedecek ne yapacağını?
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Ersun Yanal sürekli önümüzdeki yılın güçlü takımından bahsediyor. Evet; transferler yapacaklar, takımın yarısını değiştirecekler. İyi sonuçlar da gelebilir peşinden. Ama Ersun Hoca, bize ne oynatmak istediğinin ipucunu vermedi hiç. Sadece oyuncuların kendi inisiyatifleri ve yetenekleri ile sınırlı aksiyonlara bakıyoruz. Aslında çok da görmüyoruz.
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Yine de hakkını yememek gerekir. Erzurum, sahasında her rakip için kâbus olmuşken, uzaktan şutlar veya duran toplar dışında kendine pozisyon üretemedi. Top ayağındayken eleştirdik ama, Tolgay'ın özellikle her açığı kapattığını, kademelere doğru girdiğini de belirtelim. Özellikle son 15'te Jailson da defans dörtlüsü ile birlikte çok konsantre oynadı.
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Geriye düşmesiyle birlikte Hamza Hoca tüm riskleri de aldı. İki ofansif hamle yaptı. Karşılığında gelen Ayew ve Ekici hamleleri, boş alanları değerlendirmek içindi. Yine de skoru koruma kaygısı, hücuma cesaretle gitmenin önüne geçti. Kaliteyi eleştiriyoruz ama bir yerde empati yaparsak, bu oyuncuların içine yerleşen "güvensizlik" hepsini dibe çekiyor.
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Fenerbahçe için ilk altı hedefini sıcak tutan, son haftaya da amaç getiren galibiyetti. Antalyaspor'u yendiği anda, ikili averajda önde olduğu Konyaspor ve Alanya'yı da geride bırakacaklar. Düşme hattında süre gelen maceranın noktalanabileceği yere bakın.
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Oktay Derelioğlu: Erzurum için hazin son
SON iki maçını kazanan ve Erzurum'a moralli giden Fenerbahçe sezonun en rahat maçını oynadı. İddiası kalmadığı için rahat bir oyun oynayan Fenerbahçe, aldığı galibiyetle Erzurum'u resmen ateşe attı.
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Erzurumspor dün saha ve seyirci avantajını hiç kullanamadı ve çok üzücü bir yenilgi aldı. Mavi- Beyazlılar, Fenerbahçe karşısında iyi mücadele etti ancak üretkenlik açısından bir şey ortaya koyamadı. Eğer Erzurumspor dün Fenerbahçe'yi yenseydi son hafta Kayseri'yi de mağlup edip ligde kalabilirdi. Ancak dün alınan yenilgiyle artık işi mucizelere kaldı.
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TAKVİYE ŞART...
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Fenerbahçe çok iyi bir oyun oynamamasına rağmen rahatlığı ve tecrübesiyle maçı koparmayı bildi. Sarı-Lacivertliler'in 3'te 3 yapması moralini de tazeledi ve kötü giden sezonun izlerini az da olsa silme yolunda bir adım attı. Fenerbahçe'de sezonun değerlendirmesi mutlaka yapılacaktır ama şampiyonluk için kadroya ciddi takviyeler şart. Şansını mucizelere bırakan Erzurumspor ise bu kadrosuna birkaç nokta atışı yaparsa yeniden Süper Lig'e yükselebilir.
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MAÇIN EN İYİSİ: ISLA
Sağ koridoru iyi kullandı
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: LEO
Sol kanatta oynatılması hataydı
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İlker Yağcıoğlu: Fenerbahçe seriye bağladı
Dün geceki maç Fenerbahçe'den ziyade Erzurumspor'u yakından ilgilendiriyordu.Çünkü Erzurum'un kümede kalmak için umutlarını son haftaya taşıyabilmesi için bu maçtan mutlaka 3 puan alması gerekiyordu.
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Fakat bu baskı ilk dakikadan itibaren Erzurumlu futbolcuların üzerinde görüldü. Fenerbahçe de son derece rahat ve maçı ciddiye alarak oynadı. Rakibin durumuyla hiç ilgilenmediler.
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İlk devre zaman zaman özlediğimiz organize atakları gördük. Bu ataklar sonucunda da Roberto Soldado ile iki net pozisyon girildi ancak gol gelmedi.
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PENALTI DOĞRU...
SON haftaların flaş ismi Isla, diğer maçlar kadar olmasa da yine sahanın iyilerindendi.Soldado da üzerine düşeni yaptı diyebilirim. Suat Arslanboğa'nın poziyondan 2.5 dakika sonra VAR'a gidip verdiği penaltı kararı doğruydu. Burada yanlış olan VAR'ın devreye girmesi için bu kadar uzun süre geçmesiydi.
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Fenerbahçe bu sezon ilk defa 3'te 3 yaparak ve rakibin durumuyla ilgilenmeden 90 dakika mücadele eden Fenerbahçeli oyuncular vazifesini yaptı. Büyük takım refleksi yeniden doğmaya başladı.
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MAÇIN EN İYİSİ: SOLDADO
Maçın kilidini açan futbolcu oldu
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MAÇIN EN KÖTÜSÜ: SUNU
Erzurum'un forveti üretken değildi
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Fenerbahçe'ye 1-0 yenilen BB Erzurumspor'un teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, maçı kaybettikleri için son derece üzgün olduklarını söyledi.