Haber Giriş: 23 Ocak 2020 - 07:57,
Erzurumspor-Beşiktaş maçı sonrası Güntekin Onay: Bunun izahı olamaz!
Yazarımız Güntekin Onay, Beşiktaş'ın Erzurumspor'a 3-2 mağlup olduğu maçı değerlendirdi. Onay, 'Radikal hamleler şart' başlıklı yazısında önemli tespitlerde bulundu.
KİMSE GİDİŞATA 'DUR' DEMEDİ
Erzurumspor'dan 2 maçta 6 gol yiyerek elenmenin izahı olamaz. Beşiktaş’ın saha içi-dışı her yeri sorunlu. Ekonomik, psikolojik çöküş sonunda sahaya da yansıdı, kötü sonuçlar üst üste gelirken, kimse bu gidişata ‘Dur’ demedi.
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