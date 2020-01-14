Ertuğrul Taşkıran, Fenerbahçe'den Boluspor'a transferini anlattı! 1 milyon euro detayı...

“Milli takımımızın kalede hiçbir sıkıntısı yok. Oyuncu bazında seçim yapılırken milli takım yetkilileri çok zorlanacaklardır. Ülke olarak bu tarz turnuvalara gitmeyi alışkanlık haline getirebilirsek yurt dışına daha fazla oyuncu gidebilir. Bizim ligimizin izlenebilmesiyle ilgili sıkıntı var. Şu anda başarı yakalandı ve bu da genç oyuncular için örnek tescil etti. Bunun için yerli oyuncular çaba sarfetiyor. Genç oyuncular kendilerine yurt dışı hedefi koyuyor. Mert Günok ve Uğurcan, Avrupa'da oynayabilecek seviyede.”