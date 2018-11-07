Ertuğrul Özkök'ten gündem yaratacak analiz: Terim'in nihai amacı...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Yazarımız Ertuğrul Özkök Almanya'daki maç sonrası basın toplantısını analiz etti.
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İşte Ertuğrul Özkök'ün değerlendirmesi...
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Dün sabaha karşı... Schalke maçı bitmiş ve ben Fatih Terim’in basın toplantısını dinlerken, bir yandan da notlar alıyorum.
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ŞiFRE 1:
25 DAKiKANIN 22’Si DERBiYE
Basın toplantısı başlarken kronometreye basıyorum. Toplantı bittiğinde tam 25 dakika 19 saniye yazıyor. Kaydı geri sarıp tekrar izliyorum. Derbi sorusu basın toplantısının tam 3 dakika 31’inci saniyesinde soruluyor. O andan itibaren Fatih Terim sadece derbi olayı üzerine konuşuyor. Bu da demektir ki, maç öncesi ve maç sırası boyunca da konsantrasyonu hala derbinin etkisindeymiş.
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ŞiFRE 2:
HER MAÇ AYRIDIR KURALINA UYMADI
Spor yönetiminde “Her maç ayrıdır” kuralı vardır. Terim basın toplantısında bu kurala uymadı.
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ŞİFRE 3:
‘FENER KULÜBESi’ VE ‘MAÇ YÖNETiMi’ KELiMESi
Derbide yaşanan olaylarla ilgili olarak iki sorumluyu hedef gösterdi. Birincisi: “Hakem” demedi, “Maç yönetimi” dedi. İkincisi “Fenerbahçe kulübesi” dedi.
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ŞİFRE 4:
‘ALİ KOÇ ViZYONU’ iLE NE MESAJI VERDi?
Konuşmasında F.Bahçe Başkanı Ali Koç’tan bir kere söz etti. Onda da “Bu, Ali Koç vizyonuna yakışmadı” diyerek, ilişkilerin düzeltilmesi için kapıyı aralık bıraktı.
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ŞİFRE 5:
ART ARDA ÜÇ CÜMLENİN ADRESİ NE?
Konuşmasının en ilginç bölümlerinden biri şu cümle ile başladı: “Galatasaray’ın birleşmesi lazım.” Arkasından da şunları söyledi: “Galatasaray markası ile Fatih Terim adının yan yana gelmesinden rahatsız olanlar...” Onun arkasından da şu geldi: “30 milyon ile bu ismin birleşmesinden rahatsız olanlar var.” Art arda gelen bu cümleleri birleştirince çıkardığım sonuç şu oldu: Bu cümlelerin adresi Galatasaray’ın içinde bir yer.
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ŞİFRE 6:
ERDOĞAN TARZI SAHiPLENME
Hasan Şaş’la ilgili sözleri, tam liderlik tarzındaydı: “Tasvip etmiyorum, ama ceza verilecekse biz veririz!” Sonra da şunu söyledi: “Onun kulübe yararı zararından fazladır.”
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ŞİFRE 7:
‘ÜÇ BÜYÜK KULÜP’ RUHUNA SAHiP ÇIKTI
Konuşmasında ligde “İki rakibinden” söz etti. “Birinden 2 puan, ötekinden 10 puan ilerdeyiz” diyerek, birinci olan Başakşehir’i dışarda bıraktı. Türkiye Ligi’nin “Üç büyükler ruhuna” sahip çıktı ve bir anlamda “Bu gurubun lideri artık benim” hissi uyandırdı.
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ŞiFRE 8:
VEFAT EDEN FENERLi MESAJI
Derbi karşılaşması başlamadan hemen önce statta kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Fenerbahçeli genç taraftar Koray Şener için söylediği sözlerde samimiydi. Ölüm haberini maçtan hemen sonraki TVröportajından sonra öğrendiği yolundaki sözleri ikna ediciydi.
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ŞiFRE 9:
ELLERİN MASA ALTINDA OLMASI
Fatih Terim sadece söyledikleriyle değil, beden diliyle de konuşan bir insandır ve ben bunu severim. Ama dikkat ettim, derbi ile ilgili konuşmasının 30-40 saniyelik bölümü dışında konuşurken ellerini hep masanın altında tuttu. Bu da sıkıntılı bir psikoloji içinde olduğunu gösteriyordu.
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ŞiFRE 10:
‘SUYUN ÖTE YANI’ SÖZÜNÜN HEDEFi
Konuşmasında kullandığı en ilginç ifadelerden biri “Suyun öte yanı” kelimesi oldu. Bu konudaki düşüncelerimi bugün kendi köşemde okuyabilirsiniz.
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ŞiFRE 11:
‘KOREOGRAFi YAPMA’ SÖZÜNÜN ARKA PLANI NEDİR?
Konuşmasının sonunda “Ne zaman bir koreografi yapsam” diye bir cümle kullanarak Fatih Terim sözlüğüne yeni bir kavram ekledi. SONUÇ:
TERiM G.SARAY BAŞKANLIĞI’NA MI OYNUYOR?
Koreografi, “Bir baleyi oluşturan adım, figür ve anlatımların bütünü’ anlamına geliyor. Dün sabaha karşı yaptığı konuşmayı, beden dili, figür ve söylenen sözler açısından değerlendirdiğimde çıkardığım sonuç şu: Fatin Terim’in G.Saray camiasındaki nihai hedefi külübün güçlü başkanı olmak.