Ersun Yanal'ın listesine Ali Koç'tan onay! Transfer zirvesi...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Ersun Yanal'ın listesine Ali Koç'tan onay! Transfer zirvesi...
Süper Lig'de ilk yarıyı 17. sırada bitirerek sportif açıdan tarihinin en kötü günlerini yaşayan Fenerbahçe'de devre arası için kollar sıvandı.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1/13
Fenerbahçe'de Ali Koç ile Ersun Yanal'ın gerçekleştirdiği zirvede transfer konuşuldu. İkilinin gerçekleştirdiği transfer zirvesinde Yanal'ın belirlediği isimler ve bu isimlerin kiralık veya bonservisiyle transfer ihtimalleri görüşüldü.
2/13
Öte yandan, Başkan Ali Koç'un Ersun Yanal'ın belirlediği listedeki isimlere sıcak baktığı ve aşırıya kaçan bir talep gelmediği için mutlu olduğu öğrenildi.
3/13
Görüşme sonrası Ali Koç'un talimatıyla yönetim, Yanal'ın listesindeki golcü, kanat, orta saha ve stoper takviyeleri için hazırlıklara başladı. Peki, Fenerbahçe'de Ali Koç ve Ersun Yanal'ın üzerinde mutabakata vardıkları listede hangi isimler bulunuyor?
4/13
İşte sarı lacivertlilerin ara transfer dönemi hedefleri...
18 yaşındaki sol kanat oyuncusu Diego Lainez'in peşinde olan Fenerbahçe bu transfere geleceğe yatırım olarak da bakıyor. Meksika elkibi Club America'da forma giyen genç yıldız adayıyla ilgilenen sarı-lacivertliler, transfer için Hollanda devi Ajax'la çekişiyor.
5/13
Gabriel Barbosa'nın Santos'taki kiralık sözleşmesi bitti, Inter'e dönüyor. Bu sezon Brezilya Ligi'nde 18 gol atan 22 yaşındaki solak forvet, sezon sonuna kadar Fenerbahçe'ye kiralanabilir.
6/13
Beşiktaş'la yollarını ayırmaya hazırlanan Tolgay, Fenerbahçe'de transfer listesinin üst sıralarında yer alıyor. 28 yaşındaki futbolcu için siyah beyazlı kulüple pazarlık masasına oturulacak.
7/13
Heerenveen'deki kontratı sezon sonunda bitecek olan 23 yaşındaki Kosovalı sol kanat oyuncusu Arber Zeneli, gündemdeki kanat bölgesi adaylarından. Ara transfer dönemi için kiralık seçeneği masaya yatırılsa da genç yıldızın transferi sezon sonuna kalabilir.
8/13
Çin ekibi Yatai ile sözleşmesini fesheden Odion Ighalo, Avrupa'ya dönmek istiyor. Nijeryalı forvet, sözleşmedeki 'ligden düşerse serbest kalır' maddesini hayata geçirerek serbest kalmıştı. Ighalo, Yatai'de forma giydiği 55 karşılaşmada 36 gol atarken, 8 de asist yaptı.
9/13
Valencia'da kiralık olarak forma giyen Chelsea'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi için nabız yoklayacak Fenerbahçe'de Ali Koç, Chelsea için bizzat devreye girecek.
10/13
İspanyol temsilcisi ise bir türlü beklenilen patlamayı yapamayan 25 yaşındaki oyuncunun kiralık kontratını sonlandırmakta kararlı. Transfer şartları oluşursa Avrupa'nın gözde forvetlerinden Batshuayi çubuklu formayı giyecek.
11/13
Sarı lacivertlilerde kanat oyuncusu için favori isim ise Sivasspor'un parlayan yıldızı Emre Kılınç. 24 yaşındaki oyuncu için girişimlerini sürdüren sarı-lacivertliler, 2.5 milyon euro olan serbest kalma bedelini aşağıya çekmek için kırmızı-beyazlı yönetime takas teklifi de yapmaya hazırlanıyor.
12/13
Fransa Ligue 1’de haftanın en güzel golleri...
Ligue 1’de 19. haftanın en iyi golü Ruben Aguilar'dan geldi. İşte haftaya damga vuran birbirinden güzel goller...