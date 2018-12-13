Ersun Yanal'ın kadrosu bile belli! O yıldıza kesik atacak...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Erzurumspor maçında takımın başında sahaya çıkmasına kesin gözüyle bakılan Ersun Yanal'ın kafasındaki ilk 11 bile belli...
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Gelin, tecrübeli hocanın kimlere şans verip, kimleri keseceğine hep birlikte bakalım
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Kale artık el değiştirecek... Harun Tekin yediği hatalı gollerle şimşekleri üzerine çekti. Ersun Yanal'ın ilk şartı Volkan Demirel'in affedilmesi ve hem eldivenleri eline geçirip kaleye geçmesi hem de kaptan olarak sahaya çıkması. Yani artık kalede Volkan Demirel olacak.
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Ersun Yanal, Isla'yı yedek kulübesine hapsedecek. Forma sağ kanatta Şener'in olacak. Savunmanın göbeğinde ise Skrtel ile Neustadter ikilisini alternatifsiz şu an için. Hasan Ali Kaldırım da sol tarafta banko.
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Tecrübeli hoca ön liberoda Mehmet Topal ile Eljif Elmas'a güveniyor. Bu ikili Yanal'ın vazgeçilmezleri olacak.
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Orta sahanın sağ kanadında görev Ayew'in. O da mevcut kadroda alternatifsiz. Sol tarafta da kalitesine çok güvendiği Valbuena, Yanal'ın bankolarından biri olacak.
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Göbekte ise en büyük sürpriz var. Artık takımın 10 numarası konumunda yer alacak olan isim Mehmet Ekici olacak. Yanal ise en büyük kararsızlığı forvete yaşıyor.
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Yanal'ın ilk tercihi Frey. Ancak, Slimani de onun için kulübe bankosu değil. İkili arasında kararsız kalan Yanal en çok formayı verme konusunda burada tereddüt yaşıyor. İşte, Fenerbahçe artık sahaya Yanal ile sakatlık ve cezalı olmazsa bu 11 ile çıkacak.