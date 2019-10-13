Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ersun Yanal'ın gözdesi devre arası geliyor! Para + bir futbolcu karşılığında...
Fenerbahçe'de lig mücadelesi devam ederken devre arasında takımın eksiklerinin giderilmesi için de çalışmalar sürüyor.
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Sarı-lacivertlilerin Ocak ayı için teknik direktör Ersun Yanal'ın çok istediği sol bekin transferini bitirmek için harekete geçti.
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Sarı lacivertliler Çaykur Rizespor'un Hırvat sol beki Dario Melnjak'ın transferi için Karadeniz ekibi ile masaya oturacak.
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Yaz transfer döneminde Roma'nın yıldızı Kolarov için yoğun çaba sarf eden ancak alamayınca rotayı Melnjak'a çeviren Kanarya, Çaykur Rizespor yönetimi ile arasında bir anlaşma zemini oluşması için yeterli süre bulamamıştı.
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1 YIL OPSİYONU BULUNUYOR
26 yaşındaki savunmacı için bir kez daha Karadeniz ekibinin kapısını çalacak olan Fenerbahçe, transferi para ve takas formülüyle bitirmeyi hedefliyor.
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Sezon sonunda sözleşmesi biten ancak kulüp taraflı 1 yıl opsiyonu bulunan Melnjak için 2 milyon Euro bonservis bedeli konuşuluyor.
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Fenerbahçe ayrıca 2 milyon euro bonservis bedelinin yanı sıra oyuncu da teklif edecek.
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2019'UN EN İYİSİ
Melnjak, Rizespor'a Ocak 2019'da Domzale'den 60 bin Euro'ya transfer oldu.
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Rize'de 2019 yılının ligde skora en çok katkı veren (6 gol, 2 asist) savunmacısı olan Melnjak, Haziran ayında ilk kez Hırvatistan Milli Takımı kadrosuna seçildi.