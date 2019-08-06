Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ersun Yanal'ın Deniz Türüç sevinci! Antrenmanda...
Yeni sezon hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren Fenerbahçe'de, son transfer Deniz Türüç, dikkatleri üzerine çekti.
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İşte ayrıntılar...
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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.
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Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 18.30’da başladı.
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Isınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından çabukluk ve pas çalışması yapan oyuncular, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
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Güne sabah idmanıyla başlayan sarı lacivertliler, akşam idmanıyla kapanışı yaparken, futbolcuların neşeli halleri objektiflerden kaçmadı.
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Kanarya, yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarına yarın devam edecek.
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Deniz Türüç çabuk ısındı
Sarı lacivertlilerin son transferi Deniz Türüç, antrenmanlardaki hırslı görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekti.
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Takıma çabuk adapte olduğu gözlenen Deniz, idmanlardaki neşeli haliyle objektiflere yansıyor.
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Kayserispor'dan transfer edilen 26 yaşındaki oyuncu, merkez orta saha ve sağ kanatta görev yapabiliyor.
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Fenerbahçe'nin çarşamba günü Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda Cagliari ile oynayacağı hazırlık maçında Deniz Türüç'ün de sahada olması bekleniyor.
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Öte yandan, Deniz Türüç'ün fiziksel olarak hazır gelmesi, transferini ısrarla isteyen Ersun Yanal'ın yüzünü güldürürken, Cagliari karşılaşmasında sonradan oyuna dahil edileceği gelen bilgiler arasında.