Ersun Yanal'ın 'adresi' belli! Fatih Terim'in sevk gerekçesi ise...

TFF... TUZLA’YIN DA KOKMASIN! Tuzla-Galatasaray karşılaşması hem saha sonuçları hem de saha dışı olaylarıyla hafızalara kazındı. Yaşanan olaylar kadar, TFF’nin çıkarttığı fatura da epey bir tartışma konusu oldu. Çünkü ‘gördüklerimiz ve duyduklarımızla’ fatura neredeyse ters orantılıydı. Biz de merak ettik ve nihayetinde müsabakanın hakemleri ile iki temsilcisinin yazdıkları raporlara ulaştık. Toplam 25 sayfayı bulan sevk dosyasını tek tek inceledik. Nasıl mıydı? Son satırı okuduğumda aklımıza gelen ilk soru, “Sevk yeri riva’mı yoksa Florya mı?” oldu! Anlayın artık. 25 sayfada Fatih’in ‘F’si, Muslera’nın ‘M’si olmaz mı be arkadaş?