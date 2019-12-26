Ersun Yanal'ın 'adresi' belli! Fatih Terim'in sevk gerekçesi ise...
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi bitti, üzerinden tam üç gün geçti. Geçti geçmesine ama millet o gün bugün ‘adres’ arıyor? “Acaba Ersun Hoca (Yanal) o lafı kime etti?” diye.
Hocanın sarf ettiği, “Teknik direktörsüz Fenerbahçe” sözünün ‘kaynağı’ bulunmaya çalışılıyor. ‘Yönetim’ diyen var, ‘medya’ diyen var. Gelinen noktada ibre ‘medya’dan yana. Siz bakmayın kamuoyuna, kanımca; azı ‘medyaya’, çoğu ‘Koç ve arkadaşları’na.
Tahir Kum yazdı
Kayıp verilen Malatya, Göztepe ve Sivas maçı sonrası Sayın Başkanın ve ‘futbol aklı’ Semih Özsoy’un ‘mesaj dolu’ açıklamalarına bakmak kâfi. Bir bakın bakalım, hocanın ‘teknik direktörsüz Fenerbahçe’ söylemi acaba o açıklamaların üzerine cuk oturuyor mu, oturmuyor mu? Örneğin; Sivas yenilgisi sonrası Sayın Başkanın, takımın ‘teknik ve taktiğinden, yumuşak doku sakatlıklarına’ getirdiği eleştirilerdeki adresine..
YANAL MESAJI ALDI
Bir daha dinleyin Başkanın o konuşmalarını. ‘Bu durumdan nasıl ayağa kalkarız’ı ve sakatlıkların sebebini hocası dururken, ilk kimlerle paylaştığını.
Yanal’ı tanırım. Az konuşur, öz konuşur, ama asla medya ile polemiğe girmez. Veya onlara bir şey söyleyecekse de açık açık söyler. Böyle söylemez!
ADRES BELLİ BEYLER
Hocanın sözünün gittiği adres bellidir beyler! Adres; eylem ve söylemleriyle adeta rüzgâra göre yön alan Ali Koç ve yönetimidir. Hani o koltuğa oturduğundan bu yana ‘hep birilerini suçlama’ üzerine kurulu tarzıyla yönetilen yönetim. Koç ve arkadaşları artık bu tarzdan vazgeçmelidir.
İŞTE TERiM’iN SEVK GEREKÇESi
Ve Futbol Federasyonu bir sevk kararıyla daha futbol ailesine “Haydaa!” dedirtti. Tıpkı, Tuzla maçı sonrası Fatih Terim’in onca söylemini ‘sevksiz’ bırakıp, es geçmesinde olduğu gibi. Bugün de kimsenin beklemediği (!) bir anda hocayı PFDK’ya göndererek herkesi şaşırttılar. Öyle ki; Tuzla maçı sonrası, “Hocam olaylarla ilgili yorumunuz nedir?” sorusuna, “Gereğini yaptık” demesinin sevke gerek görülmediği bir yerde (!); hocanın Göztepe maçı sonrası söylemleriyle ilgili PFDK’ya gönderilmesi şaşırtıcıydı.
HAKEMLERi AŞAĞILAMAK...
Peki, Terim’e aylar sonra tweet attıran, yardımcısını sosyal medyadan isyan ettirip tehlikeye attıran bu sevkin gerekçesi neydi? Gerekçe; Göztepe maçı sonrası yaptığı basın açıklamasında, hakemlerin onurunu zedelemek, aşağılamak. O açıklamasında, rakip oyuncuların sık sık yerde yatması, doktor çağırması v.s olaylarına vurgu yaparken “... Buna müsaade eden, bu işin altından kalkamayan, maalesef o kalibrede, kalitede olmayan hakemler” diyerek.
Yani, sevkin karşılığı yok değil. Var... Var olmasına var ama, ölçü-kriter kupa maçı sonrası o sevke değer bulunmayan sözler (!) olunca, şaşkınlık normal olsa gerek. Ha! Bu arada buradan, basit bir konudan, fırsatçılık yapıp algıya yapmaya da gerek yok. Ceza meza çıkmayacağını, bu işi ‘zorlu’yanlar (!) da biliyor. Çünkü emsaller ortada. Tabii eğer kurulun, Terim için farklı tarifeleri yoksa.
TFF... TUZLA’YIN DA KOKMASIN!
Tuzla-Galatasaray karşılaşması hem saha sonuçları hem de saha dışı olaylarıyla hafızalara kazındı. Yaşanan olaylar kadar, TFF’nin çıkarttığı fatura da epey bir tartışma konusu oldu. Çünkü ‘gördüklerimiz ve duyduklarımızla’ fatura neredeyse ters orantılıydı. Biz de merak ettik ve nihayetinde müsabakanın hakemleri ile iki temsilcisinin yazdıkları raporlara ulaştık. Toplam 25 sayfayı bulan sevk dosyasını tek tek inceledik. Nasıl mıydı? Son satırı okuduğumda aklımıza gelen ilk soru, “Sevk yeri riva’mı yoksa Florya mı?” oldu! Anlayın artık. 25 sayfada Fatih’in ‘F’si, Muslera’nın ‘M’si olmaz mı be arkadaş?
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