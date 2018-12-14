Arşivden neler çıktı neler!.. Tarihi fotoğraflar...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Arşivden neler çıktı neler!.. Tarihi fotoğraflar...
Hürriyet'e özel binlerce fotoğraf arasında tozlu rafları karıştırdık. Ortaya birbirinden ilginç, bazılarını hiç görmediğiniz kareler çıktı. Galatasaray'dan, Fenerbahçe'den, Beşiktaş'tan ve diğer branşlardan spora mal olmuş kişilerin özel fotoğrafları...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1/114
Şenol Güneş, Giray Bulak ve Sadi Tekelioğlu düğünde horon oynuyor.
2/114
Sergen Yalçın, Fenerbahçe yılları..
3/114
Şenol Güneş - Alpay Özalan
4/114
İlhan Mansız (2002)
5/114
Süleyman Seba - Aziz Yıldırım
6/114
Tolunay Kafkas
7/114
İşte Ersun Yanal'ın o fotoğrafının ve diğer ünlülerin yılları ve adresleri...
8/114
Hidayet Türkoğlu
9/114
Serhat Akın - Ali Güneş
10/114
Emre Belözoğlu
11/114
Zinedine Zidane, Fransa formasıyla Türkiye karşısında
12/114
Rıdvan Dilmen
13/114
Rüştü Reçber
14/114
Rüştü - Ali Şen
15/114
Rıdvan Dilmen - Ali Yıldırım
16/114
Rıza Çalımbay
17/114
Ersun Yanal - Denizlispor (1999)
18/114
Olcay Şahan
19/114
Rüştü Reçber ve ailesi
20/114
Ersun Yanal - Denizlispor (1999)
21/114
Semih Şentürk
22/114
Engin İpekoğlu - Rüştü Reçber
23/114
Rıdvan Dilmen - Abdullah Ercan
24/114
Rüştü Reçber
25/114
Serhat Akın
26/114
Emre Belözoğlu ve Okan Buruk'un Milano'daki ilk günleri...
27/114
Fatih Akyel - Ümit Özat
28/114
Okan-Suat-Emre
29/114
Ümit Özat...
30/114
Beşiktaş'ın 1985-86 sezonu şampiyonluğunda Sinan Engin ve Ziya Doğan...
31/114
Hagi - Bülent Korkmaz
32/114
Alpay-Engin
33/114
Alpay-Rıdvan-Sergen
34/114
Metin-Ali Feyyaz
35/114
Alpay Özalan
36/114
Mircea Lucescu
37/114
Sergen Yalçın - Fatih Akyel
38/114
39/114
40/114
41/114
Galatasaray'ın Arsenal karşısında kazandığı tarihi UEFA zaferi öncesi F.Bahçe taraftarları...
42/114
43/114
44/114
45/114
Claudio Taffarel
46/114
Gökhan Töre
47/114
Capone - Taffarel
48/114
49/114
Fikret Orman
50/114
51/114
52/114
53/114
54/114
55/114
56/114
57/114
Hagi - Sergen Yalçın
58/114
Alpay Özalan
59/114
Emre Belözoğlu
60/114
Rıdvan Dilmen - Oğuz Çetin - Nurettin Yıldız
61/114
Popescu - Hagi
62/114
63/114
Hugo Almeida
64/114
Werner Lorant'ın imza töreni
65/114
Emre Belözoğlu
66/114
İsmail Köybaşı
67/114
Atınç Nukan
68/114
Ricardo Quaresma
69/114
Hamza Hamzaoğlu - Fatih Terim
70/114
Burcu Hakyemez
71/114
Carlos Arroyo
72/114
Lukas Podolski
73/114
Ricardo Quaresma
74/114
Atiba Hutchinson
75/114
Gökhan Saki
76/114
Jose Sosa
77/114
Lucescu - Sinan Engin
78/114
Jose Sosa
79/114
Kenan Sofuoğlu
80/114
Jose Sosa
81/114
Jose Sosa
82/114
Rıza Kayaalp
83/114
Fikret Orman
84/114
Cedi Osman
85/114
Gökhan Zan - Ümit Aydın
86/114
Gürkan Uygun
87/114
Gürkan Uygun
88/114
Hagi - Tugay Kerimoğlu
89/114
90/114
İsmail Köybaşı
91/114
Jermaine Jones
92/114
Jermaine Jones
93/114
94/114
Galatasaray Eski Başkanı Mehmet Cansun ve Aziz Yıldırım dostluk yemeğinde..