Arşivden neler çıktı neler!.. Tarihi fotoğraflar...

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Futbol
Foto: Hürriyet
14 Aralık 2018 - 13:19,

Arşivden neler çıktı neler!.. Tarihi fotoğraflar...

Hürriyet'e özel binlerce fotoğraf arasında tozlu rafları karıştırdık. Ortaya birbirinden ilginç, bazılarını hiç görmediğiniz kareler çıktı. Galatasaray'dan, Fenerbahçe'den, Beşiktaş'tan ve diğer branşlardan spora mal olmuş kişilerin özel fotoğrafları...

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1/114

Şenol Güneş, Giray Bulak ve Sadi Tekelioğlu düğünde horon oynuyor.

2/114

Sergen Yalçın, Fenerbahçe yılları..

3/114

Şenol Güneş - Alpay Özalan

4/114

İlhan Mansız (2002)

5/114

Süleyman Seba - Aziz Yıldırım

6/114

Tolunay Kafkas

7/114

İşte Ersun Yanal'ın o fotoğrafının ve diğer ünlülerin yılları ve adresleri...

8/114

Hidayet Türkoğlu

9/114

Serhat Akın - Ali Güneş

10/114

Emre Belözoğlu

11/114

Zinedine Zidane, Fransa formasıyla Türkiye karşısında

12/114

Rıdvan Dilmen

13/114

Rüştü Reçber

14/114

Rüştü - Ali Şen

15/114

Rıdvan Dilmen - Ali Yıldırım

16/114

Rıza Çalımbay

17/114

Ersun Yanal - Denizlispor (1999)

18/114

Olcay Şahan

19/114

Rüştü Reçber ve ailesi

20/114

Ersun Yanal - Denizlispor (1999)

21/114

Semih Şentürk

22/114

Engin İpekoğlu - Rüştü Reçber

23/114

Rıdvan Dilmen - Abdullah Ercan

24/114

Rüştü Reçber

25/114

Serhat Akın

26/114

Emre Belözoğlu ve Okan Buruk'un Milano'daki ilk günleri...

27/114

Fatih Akyel - Ümit Özat

28/114

Okan-Suat-Emre

29/114

Ümit Özat...

30/114

Beşiktaş'ın 1985-86 sezonu şampiyonluğunda Sinan Engin ve Ziya Doğan...

31/114

Hagi - Bülent Korkmaz

32/114

Alpay-Engin

33/114

Alpay-Rıdvan-Sergen

34/114

Metin-Ali Feyyaz

35/114

Alpay Özalan

36/114

Mircea Lucescu

37/114

Sergen Yalçın - Fatih Akyel

38/114
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Galatasaray'ın Arsenal karşısında kazandığı tarihi UEFA zaferi öncesi F.Bahçe taraftarları...

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Claudio Taffarel

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Gökhan Töre

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Capone - Taffarel

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Fikret Orman

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Hagi - Sergen Yalçın

58/114

Alpay Özalan

59/114

Emre Belözoğlu

60/114

Rıdvan Dilmen - Oğuz Çetin - Nurettin Yıldız

61/114

Popescu - Hagi

62/114
63/114

Hugo Almeida

64/114

Werner Lorant'ın imza töreni

65/114

Emre Belözoğlu

66/114

İsmail Köybaşı

67/114

Atınç Nukan

68/114

Ricardo Quaresma

69/114

Hamza Hamzaoğlu - Fatih Terim

70/114

Burcu Hakyemez

71/114

Carlos Arroyo

72/114

Lukas Podolski

73/114

Ricardo Quaresma

74/114

Atiba Hutchinson

75/114

Gökhan Saki

76/114

Jose Sosa

77/114

Lucescu - Sinan Engin

78/114

Jose Sosa

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Kenan Sofuoğlu

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Jose Sosa

81/114

Jose Sosa

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Rıza Kayaalp

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Fikret Orman

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Cedi Osman

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Gökhan Zan - Ümit Aydın

86/114

Gürkan Uygun

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Gürkan Uygun

88/114

Hagi - Tugay Kerimoğlu

89/114
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İsmail Köybaşı

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Jermaine Jones

92/114

Jermaine Jones

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94/114

Galatasaray Eski Başkanı Mehmet Cansun ve Aziz Yıldırım dostluk yemeğinde..

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