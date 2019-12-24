Ersun Yanal'ı isyan ettiler olaylar!

Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal'ın Beşiktaş galibiyetinin ardından söylediği sözler son 1 haftada yaşananların dışa vurumu olarak yorumlandı.
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Yanal, Demir Grup Sivasspor karşısında alınan 3-1'lik yenilgi sonrası yönetim tarafından yalnız bırakılmasına ve yapılan eleştirilere tepkisiz kalınmasına duyduğu üzüntüyü dile getirdi.
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İşte duygusal patlamanın nedenleri:
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Bir hafta boyunca yapılan "Beşiktaş derbisinde alınacak olumsuz bir sonuçta Ersun Yanal'ın görevine son verilecek" şeklindeki yorumlardan hayli etkilenen hoca, Başkan Ali Koç ve yönetiminin bu söylemlere tepki vermemesine çok içerledi.
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Sivas deplasmanında alınan 3-1'lik yenilgi sonrası Başkan Ali Koç'un soyunma odalarına giderek teknik direktör Rıza Çalımbay'ı tebrik etmesi ancak Yanal'a hiçbir şey söylememesi tecrübeli hocayı üzen bir başka davranış oldu.
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Başkan Ali Koç'un Sivas deplasmanında "Darbelere bağlı olmayan sakatlıklardan da bu sene çok çektik, demek ki biz bu sene bir şeyi yanlış yapıyoruz" diyerek teknik heyeti üstü kapalı da olsa eleştirmesi teknik heyeti üzdü.
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Ali Koç'un iki takım kaptanı Emre ve Ozan ile yemek yemesi, bu yemekte Ozan'ın yeni sözleşme şartlarının konuşulması ve Yanal'ın bunları medyadan öğrenmesi, üzüntüyü bir kat daha artırdı.
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Ali Koç'un iki takım kaptanı Emre ve Ozan ile yemek yemesi, bu yemekte Ozan'ın yeni sözleşme şartlarının konuşulması ve Yanal'ın bunları medyadan öğrenmesi, üzüntüyü bir kat daha artırdı.
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından çarpıcı açıklamalarda bulunmuş ve bu sözleri 'istifa sinyali' olarak yorumlanmıştı.
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Ersun Yanal yaptığı açıklamada "Birçok mevkisinde oyuncu olmayan, hatta teknik direktörü olmayan Fenerbahçe galip geldi. Soru almayayım, açıklamayı hafta içerisinde basın toplantısı ile yapacağım." ifadelerini kullanmıştı.
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Başkan Ali Koç da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Çok istiyorlar bizi karıştırmayı ama izin vermiyoruz" demecini vermiş ve Ersun Yanal ile Emre Belözoğlu arasında yaşandığı iddia edilen tartışmayı net bir dille yalanlamıştı.
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Fenerbahçe Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından, teknik direktör Ersun Yanal ile Başkan Ali Koç stadın otoparkında görüntülenmişti. Koç ve Yanal arasında kısa bir görüşme gerçekleşirken, daha sonra başkan Ali Koç, Ersun Yanal’ı uğurladı.
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Tüm bu yaşananların ardından Fenerbahçe Medya Sorumlusu Alican Keser görevinden istifa etmişti. Keser yaptığı açıklamada, "Herkese merhaba, Bugün itibariyle görevimden istifa etmiş bulunuyorum. Bu kısa sürede sizlere yardımcı olabildiysem ne mutlu bana. Kırdığım, üzdüğüm birileri olduysa da hakkını helal etsin" ifadelerini kullandı. (Sabah)