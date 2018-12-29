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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
Kaynak: Hürriyet Arşiv
29 Aralık 2018 - 14:00,

Ersun Yanal'dan flaş karar! Volkan Demirel...

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan isimlerin kaderi belli oldu.

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Fenerbahçe'de süresiz kadro dışı bırakılan isimlerden Ozan Tufan, Aatif Chahechouhe, Nabil Dirar ve Volkan Demirel hakkında sıcak gelişmeler yaşanıyor...

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Sarı-lacivertlilerde, süresiz kadro dışı bırakılan 4 oyuncuyla ilgili teknik direktör Ersun Yanal, kararını verdi.

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Tecrübeli teknik adam bu 4 isimden 2'si için yönetime direktif verdi ve ligin 2. yarısında o isimlerle çalışmak istediğini belirtti.

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O isimlerde ilki, Nabil Dirar. Faslı futbolcu Fenerbahçe formasıyla gerdide bıraktığı 3 sezonda 40 maça çıkarken 5 gollük bir performans sergiledi.

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İkinci isim Aatif Chahechouhe. Aatif, Ersun Yanal'ın da isteğiyle Antalya kampına katılıp, yeniden takımla çalışmalara başlayacak.

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Volkan Demirel ve Ozan Tufan'ın durumlarında ise değişiklik yok. Onların durumları şok etkisi yarattı.

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Yöneticilerle yaşadığı problemler yüzünden kadro dışı bırakılan tecrübeli eldiven Volkan Demirel, Ersun Yanal'ın da planları arasında yer almıyor.

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Ozan Tufan da affedilmeyen 2. isim konumunda... Genç oyuncuyla yapılacak görüşmeler neticesinde yönetim ve teknik direktör kararını verecek. (Fotomaç)

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