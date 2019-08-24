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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
24 Ağustos 2019 - 16:26,

Ersun Yanal'dan flaş karar! Başakşehir maçında...

Spor Toto Süper Lig'e sahasındaki 5-0'lık Gazişehir Gaziantep galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe, ligdeki ilk deplasmanında bu akşam Başakşehir'e konuk olacak.

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İki de iki yapmak isteyen sarı lacivertlilerde gözler Hasan Ali, Victor Moses ve Isla'nın yokluğunda sağ bek, sağ açık ve sohl bekte olacak.

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Teknik direktör Ersun Yanal'ın bu pozisyonlar için sürpriz bir karar alabileceği ifade ediliyor.

İşte Yanal'ın Başakşehir karşısında sahaya sürmesi muhtemel 11:

3Altay Bayındır

Altay Bayındır

4Murat Sağlam

Murat Sağlam

5Jailson

Jailson

6Zanka

Zanka

7Dirar

Dirar

8Emre Belözoğlu

Emre Belözoğlu

9Ozan Tufan

Ozan Tufan

10Deniz Türüç

Deniz Türüç

11Rodrigues

Rodrigues

12Max Kruse

Max Kruse

13Vedat Muriqi

Vedat Muriqi

14

Ersun Yanal'ın sağ bekte Tolga Ciğerci'ye de görev verebileceği öğrenildi.

15

Yanal'ın Dirar'ı gerçek yeri olan sağ beke çekmesi halinde sol bekte genç oyuncu Abdülcebrail'e şans verebileceği ifade edildi.

16

"Tek hedefimiz kazanmak"

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe maçı öncesi bu açıklamaları yapmıştı...

17

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