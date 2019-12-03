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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Süleyman ARAT
03 Aralık 2019 - 10:17,

Ersun Yanal: 'Ne yapsaydım, yedek kaleciyi mi santrfor mu oynatsaydım!'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, sonunda patladı...

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Fenerbahçe'nin geride kalan 13 hafta sonunda lider Demir Grup Sivasspor’un 5 puan gerisine düşmesi, teknik direktör Ersun Yanal’a yönelik eleştirilerin yoğunlaşmasına yol açtı.

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Sarı lacivertlilerin teknik direktörü Hasan Ali’nin Göztepe maçı öncesi sakatlanmasıyla şoku yaşamıştı. 

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Hasan Ali’nin bölgesine asıl mevkisi sağ bek olan Dirar kaydırıldı; sağ beke de Ozan geçti. Tabii bu zorunlu değişiklik takımın bütün oyun planını alt üst etti ve bu da sahaya yansıdı.

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Tecrübeli teknik adam özellikle bir önceki hafta 0-0 sona eren BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında santrfor olarak Alper Potuk’u oynattığı için tepki gördü.

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Muhabirimiz Süleyman Arat, cumartesi günkü Göztepe maçı öncesi karşılaştığı Ersun Yanal’a bu konuyu sordu.

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Yanal, verdiği cevapta kadro darlığından yakınarak, “Bir de kendinizi benim yerime koyun, Malatya’da ne yapsaydım? Yedek kaleciyi mi santrfor oynatsaydım?” dedi.

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Sakatlıklar nedeniyle sıkıntılı günler yaşayan Yanal, bu hafta Gençlerbirliği maçına daha rahat çıkacak.

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Zira cezası biten Isla ile sakatlığı tamamen geçen Muriç ve antrenman açığını büyük ölçüde kapatan Kruse, cuma günü Kadıköy’de oynanacak karşılaşmada forma giyebilecek.

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Fenerbahçe daha sonra Sivasspor ve Beşiktaş gibi zorlu rakiplerle mücadele edecek.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın, 2-2'lik Göztepe maçı sonrası yaptığı açıklamaları hatırlıyoruz...

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