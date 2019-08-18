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HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Futbol
Ä°HA
18 AÄŸustos 2019 - 11:20,

Ersun Yanal kararÄ±nÄ± verdi! Yeni transfer hemen 11'e...

FenerbahÃ§e, SÃ¼per Ligâ€™de 2019-2020 sezonunu sahasÄ±nda oynayacaÄŸÄ± GaziÅŸehir Gaziantep maÃ§Ä±yla aÃ§acak. SarÄ±-lacivertliler, rakibiyle lig tarihinde ilk kez karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.Â 

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1

2019-2020 SÃ¼per Lig Cemil Usta sezonunda FenerbahÃ§e, ilk maÃ§Ä±nÄ± evinde GaziÅŸehir Gaziantep ile oynayacak. SarÄ±-lacivertli ekip, GaziÅŸehir FK ile lig tarihinde ilk kez karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek. Ä°ki takÄ±m arasÄ±nda bugÃ¼ne kadar oynanan tek resmi maÃ§ olan AralÄ±k 2003â€™teki TÃ¼rkiye KupasÄ± mÃ¼sabakasÄ±nÄ± FenerbahÃ§e, 3-0 kazanmÄ±ÅŸtÄ±.Â 

2FenerbahÃ§e aÃ§Ä±lÄ±ÅŸta kazanÄ±yor

FenerbahÃ§e aÃ§Ä±lÄ±ÅŸta kazanÄ±yorÂ

FenerbahÃ§e, SÃ¼per Ligâ€™de yeni sezonun aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ mÃ¼cadelelerinde iÃ§ sahada oynadÄ±ÄŸÄ± maÃ§larÄ± kazanÄ±yor. Ligin ilk haftalarÄ±nda oynadÄ±ÄŸÄ± son 13 iÃ§ saha maÃ§Ä±nÄ±n 12'sinden galip ayrÄ±lan sarÄ±-lacivertliler, tek yenilgisini 2003-2004 sezonunda Ä°stanbulspor'a karÅŸÄ± 3-0â€™lÄ±k skorla aldÄ±.Â 

3Ä°Ã§ sahada 12 maÃ§lÄ±k seri

Ä°Ã§ sahada 12 maÃ§lÄ±k seriÂ

SarÄ±-lacivertli ekip, SÃ¼per Ligâ€™de oynadÄ±ÄŸÄ± son 12 iÃ§ saha maÃ§Ä±nda da maÄŸlubiyet almadÄ±. SÃ¶z konusu karÅŸÄ±laÅŸmalarda FenerbahÃ§e, 7 galibiyet, 5 beraberlik elde ederken, seyircisi Ã¶nÃ¼ndeki son yenilgisini lige geÃ§en sezon yÃ¼kselen AnkaragÃ¼cÃ¼ karÅŸÄ±sÄ±nda 3-1â€™lik skorla aldÄ± ve bu mÃ¼sabaka sonrasÄ±nda takÄ±mÄ±n baÅŸÄ±nda olan Cocu ile yollar ayrÄ±ldÄ±.Â 

4

Yanal'Ä±n sahaya ÅŸu 11'le Ã§Ä±kmasÄ± bekleniyor...

5Altay

Altay

6Isla

Isla

7Zanka

Zanka

Ersun Yanal'Ä±n, yeni transfer Zanka'yÄ± acil ihtiyaÃ§ olan stoper bÃ¶lgesine monte etmesi bekleniyor.

8Jailson

Jailson

9Dirar

Dirar

10Emre

Emre

11Ozan Tufan

Ozan Tufan

12Moses

Moses

13Rodrigues

Rodrigues

14Max Kruse

Max Kruse

15Vedat Muriqi

Vedat Muriqi

16

FenerbahÃ§eli Emre BelÃ¶zoÄŸlu'un Inter gÃ¼nlerini hatÄ±rlÄ±yoruz...

17

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