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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
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18 Temmuz 2019 - 09:23,

Ersun Yanal istedi, Comolli bitiriyor! 2 bomba birden...

Yeni sezon öncesi 7. transferini Garry Rodrigues ile yapan Fenerbahçe, iki yıldızı daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

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Geçtiğimiz sezon aldığı sonuçlar ve futbolla taraftarını üzer Fenerbahçe, bu sezon şampiyonluğu kazanmak için kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor.

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Sarı lacivertliler yeni sezon öncesi, Murat Sağlam, Altay Bayındır, Emre Belözoğlu, Max Kruse, Allahyar Sayyadmanesh, Vedat Muriqi ve Garry Rodriguez'i kadrosuna kattı.

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Ancak F.Bahçe'de transferler duracak gibi görünmüyor.

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Hafta başında Comolli ile bir görüşme yapan Yanal, Başakşehir'den Mahmut Tekdemir ile İrfan Can Kahveci'yi takımda görmek istediğini söyledi. Comolli de hemen harekete geçti.

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Başakşehir'in daha önce toplam 9 milyon Euro istediği Mahmet ve İrfan Can için sportif direktör Comolli, 7 milyon Euro'luk bir teklifte bulundu.

6FENERBAHÇE CEVAP BEKLİYOR

FENERBAHÇE CEVAP BEKLİYOR

Hem Mahmut hem de İrfan'ın Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakması Sarı-Lacivertli kulübün elini güçlendirirken, Başakşehir'in bu teklife birkaç gün içinde cevap vermesi bekleniyor.

7İKİ KULÜP ORTADA BULUŞABİLİR

İKİ KULÜP ORTADA BULUŞABİLİR

Olumlu cevap gelirse iki oyuncu da F.Bahçe'nin Avrupa kampında yer alacaklar.

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İki kulübün de temas halinde olduğu Başakşehir'in bir miktar indirimi kabul ettiği de iddia ediliyor.

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Fenerbahçe'nin yeni transferi Max Kruse'nin hikayesini izliyoruz...

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