Ersun Yanal devre arasında ne dedi? O sözler...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe 3-0 geride kapattığı ilk yarıda müthiş bir geri dönüşe imza attı. Sarı-lacivertlilerin bu başarısında teknik direktör Ersun Yanal'ın devre arasında yaptığı ateşli konuşmanın etkili olduğu ifade edildi.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1/15
Ersun Yanal'ın devre arasında ne yapıp da takımı böyle değiştirdiği merak konusu oldu.
2/15
SADIK VE TOLGAY AÇIKLADI
Taraftarlar ilk yarıdaki kötü tablonun nasıl birden bire değiştiğinin sorusunu ararken, sır perdesini Sadık Çiftpınar ve Tolgay Arslan araladı.
3/15
İkinci yarıda bir golün de sahibi olan başarılı futbolcu, teknik direktör Yanal'ın yaptığı soyunma odasındaki konuşmanın kendilerini ateşlediğini dile getirdi.
4/15
Sadık Çiftpınar şu ifadeleri kullandı:
5/15
“İlk yarı maça iyi başlamak istiyorduk ama başaramadık. Buna bende dahilim ve cidden çok kötüydük. Üçüncü golde benim de hatam var. Taraftarlarımızdan özür dilemek istiyorum. Attığım golden sonra onun da bir duygu patlaması oldu. Keşke o hatayı yapmasaydım da bugün buradan galibiyetle dönebilirdik belki."
6/15
"Devre arasında hocamız bize çok güzel bir konuşma yaptı ve inandığımız zaman neler başarabileceğimizi bize söyledi. Biz de ikinci yarı inanarak maça çıktık. Rakip takım taraftarları ‘Fenerbahçe kümeye’ diye bağırırken, biz inanıp sahaya çıktık."
7/15
"FENERBAHÇE İLE ŞAKA OLMAZ"
Hiçbir şekilde Fenerbahçe ile şaka olmayacağını ve küme düşme olayının Fenerbahçe ile aynı cümlede bile bulunmayacağını gösterdik. Bundan sonraki süreçte de bu bizim için bir milat ve başkaldırı olur. İkinci yarıda sergilediğimiz oyunu göstersek, ligi en iyi yerde bitirme adına yeterli olacaktır.
8/15
İlk yarı için taraftarımızdan özür dileriz. İkinci yarı için de bütün takım arkadaşlarıma, yedek oturan, oynayan, oynamayan bütün herkese, yönetimimize ve taraftarımıza teşekkür ederim.
9/15
"Buraya gelerek bizi destekleyen 2 bin küsür taraftarımızın diline, eline ve yüreğine sağlık. 3-0 iken bile bizi desteklediler. Biz de 3-0’dan 3-3 yaparak onları evlerine bir nebze mutlu olarak gönderdiysek, ne mutlu bize. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İlerleyen haftalarda çok daha iyi bir Fenerbahçe izleterek bütün maçlarımızı Allah nasip ederse kazanarak ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz.” ifadelerini kullandı.
10/15
Tolgay Arslan ise Ersun Yanal'ın devre arasındaki etkisini şu sözlerle anlattı: "Fenebahçe'nin büyüklüğünü hatırlattı bize. Beşiktaş'ın bizden daha iyi bir takım olmadığını hatırlattı."
11/15
TARAFTAR İLE ATEŞLEDİ
Futbolcuların tekrardan sahaya çıkması hakkında sorulan soruya Yanal, “Taraftarın talebi isteği olduğunda onlar birbirini ödüllendirmeli. Taraftarlar büyük desteğini gösterdi. Biz bunu devre arasında da kullandık. Bizi en çok motive eden şeylerden bir tanesi taraftarın desteği. Bu durum asla vazgeçmeyeceğimiz, en çok dikkate alacağımız bir unsur” diye cevapladı.
12/15
"Fenerbahçe ile şaka olmayacağını gösterdik"
Fenerbahçe'nin savunma oyuncu Sadık Çiftpınar, Beşiktaş derbisinin ardından kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.