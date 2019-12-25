Ersun Yanal, derbiden sonraki açıklamalarıyla kimi kastetti?

Ersun Yanal bildiğim kadarıyla 30 yıldır İsveç’te yaşamıyor, bu ülkede medyanın önemli bir kısmının ne kadar kalitesiz olduğunu herkes gibi o da biliyor. Durum böyleyken 3-1 kazandığı kritik bir derbi sonrası bu kafa karıştırıcı açıklamaları yapması, en hafif deyimle amatörce. Ve lüzumundan fazla duygusal.