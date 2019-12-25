Ersun Yanal, derbiden sonraki açıklamalarıyla kimi kastetti?
Beşiktaş maçından sonra yaptığı açıklamalarla gündeme oturan Ersun Yanal aslında kimi kastetti?
Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş'ı Kadıköy'de 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın maçtan sonra yaptığı çarpıcı açıklamalar maçın önüne geçti.
Mehmet Arslan, Uğur Meleke, Güntekin Onay ve İlker Yasin, Ersun Yanal'ın bu açıklamalarını değerlendirdi ve alt metinleri okudu.
Duygusal bir patlama yaşadı. Böylesine tecrübeli bir teknik direktörün daha sakin kalması ve galibiyetin sevincini yaşaması gerekirdi. Ve sonunda Yanal olması gereken noktaya döndü. Ali Koç ve taraftarın Yanal’a güvendiği inancındayım.
Ersun Yanal bildiğim kadarıyla 30 yıldır İsveç’te yaşamıyor, bu ülkede medyanın önemli bir kısmının ne kadar kalitesiz olduğunu herkes gibi o da biliyor. Durum böyleyken 3-1 kazandığı kritik bir derbi sonrası bu kafa karıştırıcı açıklamaları yapması, en hafif deyimle amatörce. Ve lüzumundan fazla duygusal.
MEHMET ARSLAN
Hem de nasıl duygusal davrandı Ersun Yanal... Fenerbahçe Teknik Direktörü’nün bu kadar duygusal olmaya en azından kamuoyu önünde hakkı yok diye düşünüyorum. Dünkü Hürriyet gazetesinde Ertuğrul Özkök bu konuyla ilgili çok güzel bir yazı kaleme aldı.
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