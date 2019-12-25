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Futbol
25 Aralık 2019 - 09:59,

Ersun Yanal, derbiden sonraki açıklamalarıyla kimi kastetti?

Beşiktaş maçından sonra yaptığı açıklamalarla gündeme oturan Ersun Yanal aslında kimi kastetti?

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Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş'ı Kadıköy'de 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın maçtan sonra yaptığı çarpıcı açıklamalar maçın önüne geçti.

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Deneyimli teknik adamın gündemi bir hayli meşgul eden eden demeçleri, Hürriyet Gazetesi Spor Servisi'nin her hafta düzenlediği Futbol Konseyi köşesinde masaya yatırıldı.

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Mehmet Arslan, Uğur Meleke, Güntekin Onay ve İlker Yasin, Ersun Yanal'ın bu açıklamalarını değerlendirdi ve alt metinleri okudu.

4İLKER YASİN

İLKER YASİN

Ersun Yanal’ın takımı ligde topla oynama istatistiği en yüksek, kaleye en çok şut atan, en çok pas yapan takım. Ve önemli olan klasmandaki yeri. Fenerbahçeli bunu kabullenmiyor. Yanal, medyada ‘kaybederse gidecek’ imalarına yönetimin de sessiz kalmasıyla doluydu.

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Duygusal bir patlama yaşadı. Böylesine tecrübeli bir teknik direktörün daha sakin kalması ve galibiyetin sevincini yaşaması gerekirdi. Ve sonunda Yanal olması gereken noktaya döndü. Ali Koç ve taraftarın Yanal’a güvendiği inancındayım.

6UĞUR MELEKE

UĞUR MELEKE

Tam Türk işi bir maç sonu açıklamasıydı. Eğer şu anda bilmediğimiz bambaşka bir detay yoksa, yani Yanal gerçekten de bu açıklamayı TV’de konuşulanlara alınıp yaptıysa akıl almaz bir şey bu.

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Ersun Yanal bildiğim kadarıyla 30 yıldır İsveç’te yaşamıyor, bu ülkede medyanın önemli bir kısmının ne kadar kalitesiz olduğunu herkes gibi o da biliyor. Durum böyleyken 3-1 kazandığı kritik bir derbi sonrası bu kafa karıştırıcı açıklamaları yapması, en hafif deyimle amatörce. Ve lüzumundan fazla duygusal.

8GÜNTEKİN ONAY

GÜNTEKİN ONAY

Ersun Yanal’ın mesajı kendi camiasından bir adrese. Bu açık ve net. Ayrıca ben bu kadar eleştiriyi haketmediğini düşünenlerin başında geliyorum. Sol bekinden sağ açığına, stoperlerinden kaleye kadar defolu ve eksik bir kadroyla çok iyi iş çıkartıyor.

9MEHMET ARSLAN

MEHMET ARSLAN

Hem de nasıl duygusal davrandı Ersun Yanal... Fenerbahçe Teknik Direktörü’nün bu kadar duygusal olmaya en azından kamuoyu önünde hakkı yok diye düşünüyorum. Dünkü Hürriyet gazetesinde Ertuğrul Özkök bu konuyla ilgili çok güzel bir yazı kaleme aldı.

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O dakikalar yani maçın bittiği dakikalar Fenerahçeli taraftarların sevinme ihtiyacı içinde olduğu anlardı. Üzülme dakikaları değil.

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Hikmet Karaman, Markaj'a samimi açıklamalarda bulundu.

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