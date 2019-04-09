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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Spor Arena Dış Haberler | Foto: DepoPhotos, AP
09 Nisan 2019 - 15:03,

Erol Bulut bombası! Avrupa'nın önemli kulübü...

37 yaşında yeşil sahalara veda eden Erol Bulut, A lisans antrenörlük diplomasının ardından Pro-Lisans alarak futbol yaşantısını teknik adam olarak sürdürmek istemişti....

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Bulut, futbolculuk sonrası antrenörlük kariyerine 24 Eki 2012 tarihinde Kartalspor'da başladı.

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Daha sonra Elazığspor ve Başakşehir'de antrenör olarak görev yapan Erol Bulut, Abdullah Avcı'nın en güvendiği isim oldu.

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26 Eyül 2017 itibariyle Yeni Malatyaspor'da birinci adam olarak göreve gelen genç teknik adam, burada kısa süre içinde sistemini oturttu.

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Başarılı bir sezon geçiren Bulut, kısa süre içinde Avrupa'nın dikkatini çekti.

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Bugün ise kendisi hakkında önemli bir iddia ortaya atıldı

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Galatasaray'da gösterdiği başarılar sonrası İtalya yolunu tutan teknik direktör Fatih Terim 2000-2001 sezonunda Fiorentina'nın başına geçmişti.

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Aradan geçen 19 yıl aranın ardından İtalyan takımın başına yine bir Türk geçmesi gündemde.

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Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut ile Fiorentina ciddi bir şekilde ilgileniyor.

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Mor Menekşeler'de Stefano Pioli'nin yerine Türk teknik direktörü Erol Bulut'un adı anılıyor. Fiorentina'da işler yolunda gitmezken, oynanan son yedi maçta galibiyet yüzü göremedi.

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İtalyan ekibinde Erol Bulut sesleri yükselmeye başladı. Calciomercato'da yer alan habere göre Erol Bulut'un iyi bir tekniksiyen olduğu yazıldı.

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Süper Lig'de Malatyaspor'un 5. sırada yer aldığı belirtilirken, Türkiye Kupası'nda da yollarına devam etmesine de vurgu yapıldı.

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2017 yılından itibaren Malatyaspor başındaki performansı takip edilen Erol Bulut için, Türk topraklarında yeni neslin en iyi koçu olarak kabul edildiği yazıldı.

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Mor Menekşeler'in yaz transfer döneminde Erol Bulut ile temasa geçmesi bekleniyor.

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Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Galatasaray'a 3-0 yenildikleri maçın ardından bu açıklamaları yapmıştı...

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