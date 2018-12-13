Erman Toroğlu'ndan şok sözler: 'Azizsilin gitti, Alisilin geldi...'

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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İşte Erman Toroğlu'nun Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Comolli ve Ersun Yanal için ses getirecek açıklamaları;
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Ali Koç, Fenerbahçe'ye başkan adayı olduğunda Türkiye'de çok kimse heyecanlandı. İnanın yalnız Fenerbahçeliler değil, çevremde gördüğüm Beşiktaşlısı, Trabzonlusu, Galatasaraylısı ve hatta diğer takımlar 'Aman Ali Koç gelsin, futbolda barış olsun, inşallah Fenerbahçe'yi de kurumsal bir yapıya kavuşturur, diğer takımlar da onu örnek alırlar' diyorlardı. Başta ben. Ama geçen şu kısa zamanda yukarıda Allah var, sükutu hayale uğradım. Bazı arkadaşlarım 'ondan lider olmaz' diyorlardı, bazıları da 'olur'. Ama şu ana kadar yaptıklarına bakıyorum, Ali Koç liderliğin yanından geçmiyor. Fenerbahçe'nin içinde 'Aman şu anda hırpalamayalım, giderse çok zor durumlara düşeriz, çok tuhaf isimler gelir başkanlığa' diyenler de var.
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'Başkanın sahada yeri yok' dedi, Rize'de seyircinin ayağına gitti, onlara vaatler verdi. Bir müddet sonra Fener seyircisi 'Ali Koç buraya' diye bağırmaya başladı. Yaptığı dakika bir, gol bir, yanlıştı. 'Başkan soyunma odasına girmez' dedi. Hakikaten dediğini yaptı. Soyunma odasına girmiyor! Maşallah soyunma odasından çıkmıyor ki girsin. Bir menajer getirdi, evlere şenlik... Şunu da söylüyorlar Comolli için; 'Ali Koç ondan kolay kolay vazgeçmez...' Sebebi de ticari diyorlar. Ama hangi ticari? Koç Grubu şirketlerinin yurt dışında iş yaptığı ülke gruplarıyla bağlantılı olduğunu söylüyorlar.
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Alınan oyuncular çok kötü çıktı. Takımın içinde bir ahenk yok. Sanki yönetimi sabote eder gibi oynuyorlar. Yani mücadele etmiyorlar. Bir takım kötü olabilir ama iyi mücadele etmesi lazım. Sahada mecazi manada kavga etmesi lazım.
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DÜNYA BU OTOBÜS OLAYINI KONUŞTU
En son otobüsle dönme olayı büyük bir fiyasko. Fenerbahçe'nin marka değerini ayaklar altına almaktan başka bir işe yaramadı. Bütün dünya bu olayı seyretti ve yorum yaptı. Sen o otobüsle döndürdüğün futbolcuların yüzüne ondan sonra hangi yüzle bakacaksın. Daha birinci gün 'Ersun Yanal olmaz' dedin. Sonunda oraya geldin. Lider az konuşur, ağzından çıkanı kulağı duyar, sonra tükürdüğünü yalamaz. Ve liderlik şudur; risk ister, eğer bu işi biliyorsan dünya üstüne gelse o bildiğinden dönmeyeceksin. Ama biliyorsan... Eğer bilmiyorsan senin kulübünde akil adamlar var, onlara danışacaksın. Onların dediklerini yapmak mecburiyetinde değilsin ama dinlemek mecburiyetindesin.
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Gazetelerdeki Fenerbahçe haberlerini okuyorum, 'Ersun Yanal bunları istedi, Comolli'nin durumu bu olacak." Bakınız beyler, Comolli orada olduğu müddetçe yetkileri ne olursa olsun, Ersun Yanal ile rahat çalışamayacaklardır.Bazı futbolcuları kadro dışı bıraktınız. Şimdi neden alacaksınız? Peki alacaktınız, niye kadro dışı bıraktınız?
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İYİ OYNAMAZSA BAL GİBİ DÜŞER
'Azizsilin' cümlesini çıkaran benim. Ama şu anda da şunu söylüyorum; gitti Azizsilin, geldi Alisilin. Takımı otobüsle yolluyorsun, senin görüşün... Ama bütün takımı arkaya oturtacaktın, kendin de Comolli ile beraber üçüncü, dördüncü sıraya. Neden mi? Üstteki televizyona 3-0 yenildiğiniz maçın görüntülerini getirecektin veya bir de geçmiş maçların, takımın rezaletini hem sen hem Comolli hem takım beraber izleyecektiniz.
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Öyle şeyler konuşulmaya başlandı ki Ali Koç yönetimine ve takıma Urfa'da büyü bile yapıldığı söyleniyor. Ben bu büyü işine hayatımda inanmadım. Bana da yaptılar ama tutmadı. Vız gelir tırıs gider. Ama bakın olay ne hale geldi.
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ERSUN YANAL NE YAPAR?
Bu Fenerbahçe yönetiminin çevireceği ikinci film. Birinci film fiyasko ile sonuçlandı. Ama birinci filmde oynayan aktör bu filmde yine var; Comolli...
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O zaman ne değişecek, göreceğiz. Herkes diyor ki "Fenerbahçe'yi Ersun Yanal" kurtarır. Fenerbahçe'ye Ersun Yanal kendisini kurtarmak için bekledi, geldi. Çünkü başka şansı kalmamıştı. Hangi takımı çalıştıracaktı ki? Hiçbir takım istemedi onu ama şimdi Fenerbahçe'yi çalıştırıp beş-altı kademe yukarı çıkarırsa sarılacivertlilerden gidince başka takımlar isteyebilirler. Yani gündemi elinde tuttu. Peki bu birinci şık. Ya başarılı olamazsa ne olacak?
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Ali Koç, "Taraftarlar bastırdılar, benim istememe rağmen taraftar baskısıyla kerhen getirdim, alın size Ersun Yanal" deyip başarılı olursa "Benim payım var" diyecek, başarısız olursa Ersun Yanal'dan ve seyirci baskısından kurtulacak. Yani Ali Koç için ikinci bir şans daha doğmuş oldu. Peki bu ikinci şık da tutmadı. Üçüncü şıkka da geldin. Artık iyice panik başlar. Ondan sonra ne olur acaba Fenerbahçe? Ben size söyleyeyim mi... Gitti Azizsilin, geldi Alisilin. Başarılı olamazsa gitti Alisilin. Peki şimdi ne olacak? Alın size Penisilin. Yani Ali Şen! Bu benim görüşüm.