Erman Toroğlu'ndan flaş iddia! Ödemesi yapılmazsa...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Beşiktaş'ın Göztepe'yi 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu:
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Önemli sözler sarf eden Toroğlu şu ifadeleri kullandı:
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Beşiktaş - Göztepe maçındaki tartışmalı pozisyonları ve hakem kararlarını değerlendiren Toroğlu, Siyah Beyazlı takımın futbolcuları Karius ve Lens hakkında gündem yaratacak ifadeler kullandı.
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Burak Yılmaz'la birlikte Beşiktaş'ın oyun şekli kayboldu. Burak'la birlikte Beşiktaş'ta 'Atın gideyim' oyun modeli ortaya çıktı. Karşılaşmanın ilk yarısında Göztepe gerektiği gibi oynadı.
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Göztepe, küme düşme potasındaki takım gibi oynamıyor. Burada da teknik direktör farkı ortaya çıkıyor. Beşiktaş bu maçı alamazsa moral olarak çok daha kötü olur. Beşiktaşlı yöneticiler para arıyor.
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Milli takımın bir hedefi var. Şenol Güneş; Emre, Burak ve Gökhan'ı almış... Alabilir. Milli takıma, sabahlara kadar kumar oynayan adamı almayacaksın! Milli takıma, gazeteci döven adamı almayacaksın!
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Emre 38 yaşında fakat Emre oynadığı futbolla, eski tavırlardan da uzaklaşmasıyla Milli takıma alınabilir. Şenol Güneş'in 2002 yılında elinde hazır kadrosu vardı. Şu anda Güneş'in hazır kadrosu yok! Güneş'in işi 2002'deki gibi kolay olmayacak!
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Atiba'nın pozisyonu sabaha kadar tartışılır. Sabaha kadar tartışılacaksa buna penaltı verme. Bu pozisyona penaltı verilse benim vicdanım rahat olmaz. Yasin'in Gökhan'a yaptığı hareket ve öncesindeki hareketleri gereksiz. Burak'ın Beşiktaş'a gelmesinin hem Beşiktaş'a hem de Trabzonspor'a faydası oldu.
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Arkadaşlar yabancı oyuncu sayısını tartışmak kadar aptalca bir iş olamaz. 6+2+2 olacakmış, hasta mısınız? Rekabet olmalı! Karius maç sonundaki açıklamalarında haklı. Teknik direktör maç sonu açıklamalarında oyuncusunu basının ve taraftarın önüne atmamalı.
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Pazartesi gününe kadar Lens'in ödemesi yapılmazsa, Lens serbest kalacak ve Beşiktaş'a da yaptırım uygulanacak
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Karius, FIFA'ya şikayet ediyor bu akşam ilk 11'de, Lens, FIFA'ya şikayet ettiği için yedek kulübesinde... Bu takımın kimyası bozulmuş.
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"Şu an ikinciliği kovalamak zorundayız"
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Göztepe'yi 1-0 yendikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, "Sevgimde, kalbimde hiçbir kaybım yok. Bana kalbini verene ihanet etmem. Bana kalbini verenin kalbine ihanet etmem" dedi.