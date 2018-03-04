Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Erman Toroğlu'dan F.Bahçe için şok sözler! 'Beşiktaş...'
Spor yazarı ve yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe ile Teleset Mobilya Akhisarspor arasında oynanan maçı değerlendirdi. A Spor'da değerlendirmelerde bulundu.
Fotoğraflar: Ajans
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Fotoğraflar: Ajans
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İşte Toroğlu'nun değerlendirmelerinden öne çıkanlar...
"8-10 maç geriye git… Fenerbahçe öyle enteresan puanlar aldı ki. Bu maçı verir dediğin maçları çevirdi. Oynadığı oyuna göre daha iyi neticeler aldı. Bayağı bir düşeş, dübeş attı. Ama futbolda her zaman olmuyor. Pozisyona girdiler. Fakat; Akhisarspor çok dengeli bir takım. Arkayı kapatıyorlar ve çabuk gelip, dönüyorlar."
Fotoğraflar: Ajans
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"İstanbul’da büyüklere karşı böyle oynanır. Fenerbahçe kadrosuna ve imkanlarına rağmen 44 puan iyi bir puan. Ben Aykut Kocaman’a başarılı diyorum. Enteresan maçlar çevirdiler. Belki yine çevirirler. Ancak her maçı kazanmak kolay değil."
Fotoğraflar: Ajans
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"Akhisarspor maçları kolay değil. Bu sene; Sivasspor, Kayserispor, Akhisarspor… Bunlar dengeli takımlar. Çok fazla badem takımlar yok. Gençlerbirliği tam karar veremiyor henüz. İyi takımlar var ligimizde."
Fotoğraflar: Ajans
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"Sırada Yeni Malatyaspor var... Ondan sonra da Galatasaray derbisi var. 2 maçtan alacağı puana göre ya orada bırak olacak, ya da devam edecek. Yani toplamda 3 maç, köprüden önce son çıkış olabilir Fenerbahçe için…"
Fotoğraflar: Ajans
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"Fernandao çok düz bir adam. Beşiktaş, Galatasaray’dakiler öyle değil. Fenerbahçe’de adamı geçip gol atacak kaç tane futbolcu var? Giuliano, Soldado var. Fenerbahçe kadrosu biraz vitaminsiz kalıyor. Galatasaray’a bakıyorsun, Beşiktaş’a bakıyorsun ellerinde malzemeler var. Fenerbahçe’nin elinde o kadar fazla malzeme yok. Doğrusu bu."
Fotoğraflar: Ajans
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"Ali Koç – Aziz Yıldırım çekişmesi tribüne tesir etmiş. Tribün tavır koyuyor. Ne çıkar bilinmez. Civciv mi çıkar, kuş mu çıkar bilemem. Genel Kurul, Türkiye’deki Fenerbahçe değil. Hiçbir kulüpte öyle değil. Beşiktaş daha genel kapsamlı. Mesela; Galatasaray hiç öyle değil. Kimse laf cambazlığı yapmasın. Galatasaray daha katı. Fenerbahçe ikinci, Beşiktaş daha kapsamlı. Bana göre durum budur." (Ajansspor)