Erman Toroğlu: 'VAR'ın yaptığını tuvalet kağıdıyla yaptım'

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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"Yıllardır dünya kupalarını seyrediyoruz. 2018 Dünya Kupası hakem yönetimi açısından çok değişik oluyor. Bu konuda herkes bir şey söyleyebilir. Ancak şu bir gerçek; VAR sistemi hakemlikte her şeyin düzelmesi değil ama net olarak adaletin daha doğru dağıtılmasını sağlayacak. Büyük takımların veya ismi büyük olan takımların küçüklere karşı haksız rekabetini önleyecek. Daha da önemlisi üçkağıtçı, sahtekar, pozisyon hırsızı futbolcuların sonunu yapacak."
Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Arşiv
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4. HAKEMİN DOĞUŞU!
Bakınız, ben futbolculuğu bırakıp hakemliğe başladığımda uluslararası maçlarda 4. hakem vardı. Fakat hiçbir ülke federasyonunda 4. hakem uygulaması yoktu. Bir gün Kocaeli-Fenerbahçe maçını yönetmeye gittim.Cumhurbaşkanı Turgut Özal da İstanbul'dan Ankara'ya geçerken aniden maça geldi. Cumhurbaşkanlığı foto muhabirleri benim ısrarlı ikazlarıma rağmen kale arkalarına geçmeyecekleri, cumhurbaşkanı foto muhabiri oldukları için santra çizgisinin oradan maçı izleyip, fotoğaraf çekeceklerini söylediler. Ben de kendilerine "Spor yazarları, foto muhabirleri görevlileri nerede fotoğraf çekiyorlarsa siz de orada çekeceksiniz" dedim. "Biz çekeriz" karşılığını verdiler. Ben de, "Çekemezsiniz" diye direttim.Israr ettiler...
Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Arşiv
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İŞTE O YAŞANANLAR
Sahanın kenarına gelmeden santra dolaylarında gezdim. O sırada tribünlere dolaylı olarak haber gönderdim. Maçın bu foto muhabirleri yüzünden geç kaldığını ilettim. Rahmetli Turgut Özal'ı görüyordum, bir sağa-bir sola bakıyor, sıkıldığı da belli. Sonunda bütün stat o foto muhabirlerine bağırmaya başladı. O muhabirler kale arkasına geçtiğinde ben maça başladım. Takriben 15-16 dakika geç başlayan maç hakkında dönemin Türkiye Futbol Federasyon Başkanı Şenes Erzik, MHK görevlileri Doğan Babacan, Ahmet Güvener ve Bedri Dölkeleş'ten rapor istedi, "Niye bu maç geç başladı?" diye. Sonunda baktılar ki, bu işin önünü alamayacaklar. Çünkü statta saha güvenliği noksan. Ben de bu güvenliği sağlayana kadar başlatmıyorum. Erzik, o günden sonra UEFA'ya söyleyerek 4. hakem uygulamasını ilk defa Türkiye'de başlattı.
Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Arşiv
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24 YIL ÖNCE ANLATTIK
Bu iş çok başarılı olunca Avrupa ülkelerini de uygulamaya başladı.4. hakem uygulaması Türkiye'den çıktı. Biz kendimizi bazı şeylerde küçük görürüyoruz. Avrupalı'nın iki gözü, bir burnu varsa benim de var. Kendimi iyi hazırlarsam ben de onun kadar düşünebilirim.Kabiletiyetim de varsa onu geçerim. Yıllar geçti hakemliği bıraktım. Bir gün rahmetli Kenan Onuk'un önerisiyle (Hıncal Uluç'un ayağından vurulup hastanede olduğu dönem) Hıncal da fazla sıkıntı çekmesin diye biz Kale Arkası Programı'na başladık.Herkesin bildiği futbol eğitim programı olan 'Oynatalım Uğurcuğum'...Yıllar geçti 'Oynatalım Uğurcuğum' gelişti. Aslında sahada verilmeyen adaleti, TV'de insanların önüne sermek içindi.Herhalde bu olayın başlangıcı 1994... Çıkarın 2018'den geriye 24 yıl kalır. Yani 24 yıldır TV'ler bir yerde 'Oynatalım Uğurcuğum' yapıyor.
Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Arşiv
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HANİ BU HAKSIZLIKTI!
İlk başta neler dediler. Bunu yapmak ukalalıkmış, hakemlere haksızlıkmış, hakemler kamuoyunda küçük görülüyormuş.Beyler geçin bunları, hakemlik kişiliktir.Kişiliği olmayan hakemden hiçbir halt olmaz. Biz bunu TV'lerde gayet ibtidayi şartlarda yaparken, şimdi bizim 'Oynatalım Uğurcuğum' dünya futbolnun köküne kadar girdi.Stüdyolar kuruluyor, 3-4 kişi stüdyodan hakemleri izliyorlar.Takıldıkları pozisyonda hakemin kulağına üflüyorlar, "Gel bakalım şu pozisyonu bir daha seyret" diye. Hakem ekran işareti yapıp, pozisyonu bir daha izliyor ve stüdyoyla da tartışıyor. Sonunda da esas kararı hakem veriyor.
Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Arşiv
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YARDIMCILAR DİKKAT
Burada bir duralım bakalım...VAR mı, YOK mu sistemi dünyadaki yardımcı hakemliği bitirecektir, bitirmiştir. Neden?Yardımcı hakemler neye bakarlar; top taca, auta çıktı mı, çıkmadı mı, pozisyon ceza alanı içinde mi, dışanda mı, top çizgiyi geçti mi geçmedi mi, pozisyon ofsayt mı değil mi?.. Bundan sonra ne olacak? Köşe gönderine koyacağın 4 kamera, ışık yakma sistemiyle hakemin karar vermesini sağlayacak. Top dışarı çıktıysa yeşil, çıkmadıysa kırmızı; gol olduysa yeşil, olmadıysa kırmızı yanacak.Hakemin de işi kolaylaşacak.O bayrağı sallayamayan, göstere göstere ofsaytı veren ya da veremeyen yardımcılarla uğraşmayacak.Milimetrik durumlar teknik olarak çok net görülüyor.Bunu da hallettik... Ben yıllarca oynatalımı yaparken, "Yanlarım ağrıyor, yanlarım ağrıyor" diyordum çokca. Bazı yöneticiler, "Yalnız hakeme bakmayın, yanlara da dikkat edin" diyordu yıllarca. Ben de yanlarım ağrıyor diyordum.Hatırlayanlarınız vardır.