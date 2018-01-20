Erman Toroğlu topa tuttu... 'Adam G.Saray tarihini bilmiyor!'

Galatasaray Kulübü'nde 37. başkan olarak seçilen Mustafa Cengiz, kürsüye çıktıktan sonra yaptığı açıklamada ilk defa kulüp tarihinde aktif bir başkanın seçimi kaybettiğini söylerken, A Spor'da Levent Tüzemen ikinci kez bunun yaşandığını ve geçmişte bir kez daha olduğunu söyledi.
Fotoğraflar: Arşiv
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Bu sözler üzerine Erman Toroğlu'ndan Mustafa Cengiz'e sert eleştiriler geldi. Galatasaray'ın yeni Başkanı Mustafa Cengiz'in "İlk defa aktif başkan seçimi kaybetti" açıklamaları üzerine Erman Toroğlu'ndan flaş eleştiri geldi.
Fotoğraflar: Arşiv
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"GALATASARAY 2'YE BÖLÜNMÜŞ"
Galatasaray 2'ye bölünmüş. Başkan olarak girmenin avantajı yok mudur seçime? İlk defa aktif başkan kaybediyor. Bunun normalde bir avantajı var. Ancak şimdi diyorsunuz ki, geçmişte de aktif başkan kaybetti.
Fotoğraflar: Arşiv
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"ADAM GALATASARAY TARİHİNİ BİLMİYOR"
Adam Galatasaray'ın tarihini bilmeden başkan oluyor. Nasıl başkan seçiyorsunuz abi? Adam Galatasaray'ın tarihini bilmiyor. Galatasaray Başkanı çıkacak, ilk defa bir başkan kaybediyor. Ben buna inanacağım.
Fotoğraflar: Arşiv
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"Bunu basın mensubu takip edecek diyorsun. Galatasaray Mustafa Cengiz eğer bunu söylüyorsa büyük fiyasko. Ben Galatasaray kongre üyesi değilim, bilmeye mecbur değilim."