Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Erman Toroğlu: 'Sen insanların yaptığı sporu yapma'
Erman Toroğlu, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş'ın sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup ettiği mücadeleyi değerlendirdi. Toroğlu, Ricardo Quaresma'ya yaptığı faulle karşılaşmaya damga vuran Göztepeli Murat Yıldırım hakkında da sert ifadeler kullandı.
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Erman Toroğlu, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş'ın sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup ettiği mücadeleyi değerlendirdi. Toroğlu, Ricardo Quaresma'ya yaptığı faulle karşılaşmaya damga vuran Göztepeli Murat Yıldırım hakkında da sert ifadeler kullandı.
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"Beşiktaş geçtiğimiz 2 yılki Beşiktaş değil. Kontrollü oynayan, dengeli akın yapan, hep beraber geriye gelen takım değil. Değil de... Diyebilirler ki 'Erman Hoca; 2-0, 3-1 kazanıyor.' Peki nasıl kazanıyor? Quaresma var, Babel var, Talisca var. Biri çıkarsa değiştiriyor. İkisi çıkarsa hırpalıyor, üçü çıkarsa bayıltıyor. Şahsi ama. Beşiktaş'ın ilk yarı oynanan futbolunu gördük. Gitmiyor.
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"TALİSCA'YI ALIRSAN..."
Beşiktaş'ın orta sahası hala iyi değil. Sorun var. Beşiktaş'ın orta sahasındaki sorunu halledebilirler mi? Daha da önemlisi. Babel, Quaresma, Talisca var ama Beşiktaş'tan Talisca'yı alırsan bu Beşiktaş'ı da bulamazsın seneye. Talisca'dan daha iyisini bu yaşta bulmak zor. Daha iyisini bulabilirsin ama her zaman olmuyor. Talisca da 'giderim' diye oynuyor. Kalırsa da morali, alacağı para ne olur? Tek başına çevirdiği çok maç var. Sadece gol atma değil, asist de var. Talisca'ya 'Kötü oynuyor' lafını söyleyemem.
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"TUTMAK ZOR"
Adama kötü diyemezsin. Kafayla attığı gol kaçıncı dakika? O yükseklikten kafa vurmak kolay değil. Çalışkan olmayan bir adam onu yapamaz. Yanındakiler ona çok yardım etmiyor. Talisca'nın yanına 1-2 çabuk adamı koy, Avrupa'da birçok takımı uçurur. Beşiktaş inşallah tutar ama zor tutar.
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Toroğlu, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in maç sonu açıklamalarını da şöyle değerlendirdi "Şenol Güneş'in söylediklerinin %98'i doğru. Çünkü öyle tipler var ki. Kulüpçülük öyle bir noktaya gelmiş ki... Arkadan dolanıp çalışıyorlar. O zaman deliriyorsun. Ben bu tip şeylere maruz kaldım, o da kalıyor şimdi. Fenerbahçe Fener'i diyor. Beşiktaş, Beşiktaş'ı diyor."
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"4 sene evvel onun kafası yarıldı maç devam etti. Kötüyü örnek gösterme bana. Fenerbahçe - Galatasaray maçı. Yardımcı hakemin kafasına 5 dikiş attılar. Hakem idare etti. Var mı böyle bir şey. Hep şunu söylüyorum. Şampiyonlar Ligi maçında olsa ne olur? Şampiyonlar Ligi'nin kapısını görür müsün?"
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"İNSANLARIN YAPTIĞI SPORU YAPMA"
Toroğlu, Göztepe oyuncusu Murat Yıldırım'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ilgili sert konuştu. Toroğlu, Quaresma'ya yaptığı faulü "Elimizden gelen her şeyi yaptık. Malesef olmadı" notuyla paylaşan Murat Yıldırım için şu ifadeleri kullandı "Bu fotoğrafı koyuyorsa, bunun sporculukla bir ilgisi yok. Ben böyle bir sporcu olacağını hiç tahmin ediyordum. Böyle adamın, insan olmayan bir adamın sporcu olacağını da hiç tahmin etmiyordum. İnsan insana bunu yapmaz, bırak sporculuğu. Sen bunu yapıyorsan top oynama, bırak git. Sen insanların yaptığı sporu yapma."