Erman Toroğlu: Sahada 3 tane korkak vardı

Ünlü yorumcu Erman Toroğlu, Fenebahçe, Trabzonspor ve hakemin korkak bir görüntü verdiklerini dile getirdi. İşte o sözler...
Hürriyet Haber
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Hürriyet Haber
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Ünlü yorumcu Erman Toroğlu, Fenebahçe, Trabzonspor ve hakemin korkak bir görüntü verdiklerini dile getirdi. İşte o sözler...
Hürriyet Haber
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Geçen gün bir bayan arkadaşla oturuyorum. Sohbet ediyoruz. Bana dedi ki, sen oradan ayrıldın, bundan mahkemeliğim diyorsun. 'Sen kaç yerden atıldın' diye sordu. Saydım, 6 yerden atılmışım, beni kovmuşlar yani. Fakat ben buradayım. Hayatım boyunca çok risk aldım. Üzerime geldiler, dövmeye kalktılar. Yurtdışından beni vurmaya geldiler. Silah aldım, taşıma ruhsatım var.
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Sivriydim, kovdular. Herhalde de buradan da kovulursam başka yer kalmadı. Hayatım boyunca eşeğin kuyruğu gibi yaşamadım. Biliyorum burada yorum yaparken izleyicilerin yüzde 35'i, "Ulan Erman Toroğlu ne diyecek" diye, yüzde 35'i "Helal olsun Erman Toroğlu'na" diye seyrediyor. Diğer kısmı da ana avrat sövüyor. Ben hayatımda hiç korkarak hareket etmedim.
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Şimdi bunları neden söyledim... Sahada 3 tane korkak vardı. 2 teknik direktör ve bir hakem. Bunların 3'ünden de bir halt zor olur. Ben Trabzon'a maçı yarıda bıraktım. Bu Trabzon'da değil ama. Eski Trabzon'da stadı bırakırsın. Ya Galatasaray şampiyon olacaktı ya Beşiktaş. Maç yarıda kaldı Beşiktaş şampiyon oldu. Böyle götüremezsiniz, bizi de seyirciyi de duman ediyorsunuz.
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45 dakika çok kötü Trabzon. Sosa giriyor, 2 top atıyor. Olcay oynamaya başlıyor, diğerleri top oynamaya başlıyor. Sonra gol geliyor. Sonra diğerisi Valbuena'yı alıyor..
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Hakem... En az 2 topçuyu atman lazım. Herif basıyor, herif vuruyor. Atsana sana ne? Demirden korkarsan trene binmeyeceksin. Büyük teknik direktörsünüz, büyük hakemsiniz değil mi? Yürüyün gidin ulan...